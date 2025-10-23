закрыть
Трамп встретится с Си Цзиньпином

  • 23.10.2025, 21:42
Трамп встретится с Си Цзиньпином

Встреча пройдет в Южной Корее.

Президент США Дональд Трамп встретится с лидером Китая Си Цзиньпином 30 октября — в рамках своего турне по странам Азии.

Об этом сообщила на брифинге 23 октября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Утром по местному времени в четверг, 30 октября, президент Трамп примет участие в двусторонней встрече с лидером КНР Си, после чего вернется в Вашингтон», — сказала она.

Кроме того, Левитт сообщила журналистам, что президент Трамп планирует отправиться в Малайзию поздно вечером в пятницу, 23 октября, а затем посетит Южную Корею, где, собственно и встретится с Си Цзинпинем. В Южной Корее на следующей неделе пройдет саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества.

Это будет первая личная встреча лидеров с 2019 года.

