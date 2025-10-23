Трамп встретится с Си Цзиньпином 23.10.2025, 21:42

Встреча пройдет в Южной Корее.

Президент США Дональд Трамп встретится с лидером Китая Си Цзиньпином 30 октября — в рамках своего турне по странам Азии.

Об этом сообщила на брифинге 23 октября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Утром по местному времени в четверг, 30 октября, президент Трамп примет участие в двусторонней встрече с лидером КНР Си, после чего вернется в Вашингтон», — сказала она.

Кроме того, Левитт сообщила журналистам, что президент Трамп планирует отправиться в Малайзию поздно вечером в пятницу, 23 октября, а затем посетит Южную Корею, где, собственно и встретится с Си Цзинпинем. В Южной Корее на следующей неделе пройдет саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества.

Это будет первая личная встреча лидеров с 2019 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com