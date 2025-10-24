Трамп прекратил все торговые переговоры с Канадой

Трамп прекратил все торговые переговоры с Канадой1
- 24.10.2025, 8:50
Президента США разозлила политическая реклама.
Президент США Дональд Трамп объявил о полном прекращении торговых переговоров с Канадой из-за «мошеннической рекламы».
Об этом говорится в сообщении Трампа на Truth Social.
Так, Дональда Трампа разозлила реклама в Канаде в которой, по его словам, был использован образ покойного президента Рональда Рейгана, который якобы высказывался против американских тарифов.
«Учитывая их вопиющее поведение, ВСЕ ТОРГОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С КАНАДОЙ ЭТИМ ПРЕКРАЩАЮТСЯ», - написал Трамп на платформе Truth Social.
Причина скандала
Инцидент разгорелся после того, как в Канаде появилась политическая реклама, в которой использовали архивные кадры из выступления Рейгана, смонтированные таким образом, что выглядело, будто он критикует политику тарифов, которую сейчас проводит администрация Трампа. Именно поэтому американский президент назвал этот ролик «лживым и неуважительным к памяти великого лидера США».
Реакция Канады
Правительство Канады пока никак официально не прокомментировало заявление Трампа.
При этом источники в Оттаве, цитируемые телеканалом CBC News, сообщают, что канадская сторона «удивлена эмоциональной реакцией» Белого дома и надеется на «возобновление диалога в ближайшее время».
Стоит напомнить, что отношения между Трампом и Канадой очень сильно охладели после его возвращения к власти. Еще бы, Трамп неоднократно обвинял Оттаву в «несправедливой торговой политике» и «экономическом паразитировании» на американском рынке.
В сентябре он даже заявил, что «Канада использует США, как банкомат», что вызвало острую реакцию со стороны канадских политиков.
Что поставлено на карту
США и Канада являются одними из крупнейших торговых партнеров в мире: объем двусторонней торговли в 2024 году превысил 800 миллиардов долларов.
Наиболее чувствительными отраслями для обеих сторон являются:
автомобильная промышленность;
энергетика (в частности экспорт нефти и газа из Канады);
сельское хозяйство;
высокотехнологичный сектор.
Эксперты отмечают, что приостановка переговоров может создать серьезное напряжение на рынке и поставить под угрозу несколько двусторонних соглашений, которые планировали подписать до конца года.