Трамп прекратил все торговые переговоры с Канадой 1 24.10.2025, 8:50

Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Президента США разозлила политическая реклама.

Президент США Дональд Трамп объявил о полном прекращении торговых переговоров с Канадой из-за «мошеннической рекламы».

Об этом говорится в сообщении Трампа на Truth Social.

Так, Дональда Трампа разозлила реклама в Канаде в которой, по его словам, был использован образ покойного президента Рональда Рейгана, который якобы высказывался против американских тарифов.

«Учитывая их вопиющее поведение, ВСЕ ТОРГОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С КАНАДОЙ ЭТИМ ПРЕКРАЩАЮТСЯ», - написал Трамп на платформе Truth Social.

Причина скандала

Инцидент разгорелся после того, как в Канаде появилась политическая реклама, в которой использовали архивные кадры из выступления Рейгана, смонтированные таким образом, что выглядело, будто он критикует политику тарифов, которую сейчас проводит администрация Трампа. Именно поэтому американский президент назвал этот ролик «лживым и неуважительным к памяти великого лидера США».

Реакция Канады

Правительство Канады пока никак официально не прокомментировало заявление Трампа.

При этом источники в Оттаве, цитируемые телеканалом CBC News, сообщают, что канадская сторона «удивлена эмоциональной реакцией» Белого дома и надеется на «возобновление диалога в ближайшее время».

Стоит напомнить, что отношения между Трампом и Канадой очень сильно охладели после его возвращения к власти. Еще бы, Трамп неоднократно обвинял Оттаву в «несправедливой торговой политике» и «экономическом паразитировании» на американском рынке.

В сентябре он даже заявил, что «Канада использует США, как банкомат», что вызвало острую реакцию со стороны канадских политиков.

Что поставлено на карту

США и Канада являются одними из крупнейших торговых партнеров в мире: объем двусторонней торговли в 2024 году превысил 800 миллиардов долларов.

Наиболее чувствительными отраслями для обеих сторон являются:

автомобильная промышленность;

энергетика (в частности экспорт нефти и газа из Канады);

сельское хозяйство;

высокотехнологичный сектор.

Эксперты отмечают, что приостановка переговоров может создать серьезное напряжение на рынке и поставить под угрозу несколько двусторонних соглашений, которые планировали подписать до конца года.

