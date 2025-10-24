Удар по Рязанскому НПЗ обернулся серьезными потерями для РФ 24.10.2025, 21:45

1,200

Минус 80 тысяч баррелей в сутки.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод, входящий в четверку крупнейших предприятий отрасли в России, был вынужден приостановить работу одной из своих основных установок после удара украинских беспилотников.

Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на два источника в нефтяной отрасли.

Атака произошла в минувшую среду, 22 октября, после чего на предприятии начался пожар. По данным источников, была экстренно остановлена работа установки первичной переработки нефти, которая обеспечивала около четверти общей мощности завода. Ее производительность составляла 4 миллиона тонн нефти в год, что эквивалентно 80 тысячам баррелей в сутки.

Украинский Генштаб подтвердил, что Силы обороны поразили Рязанский НПЗ. В Киеве отмечают, что удары по российской энергетической инфраструктуре призваны усилить давление на Москву, которая срывает мирные переговоры.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com