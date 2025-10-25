Мощные взрывы и пожары: Россия атаковала Киев баллистикой 25.10.2025, 8:05

1,912

Иллюстративное фото

Есть разрушения и пострадавшие.

В ночь на субботу, 25 октября, российские захватчики атаковали Киев баллистическими ракетами. В городе прогремели громкие взрывы, вспыхнули пожары на левом берегу. На данный момент известно о восьми пострадавших, пишет «Обозреватель».

Об атаке сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. «В столице работает ПВО. Враг атакует город ракетами», – написал он.

Городской голова Виталий Кличко тоже сообщил, что Киев под атакой баллистикой. Впоследствии стало известно о вызовах медиков в Днепровский, Деснянский и Дарницкий районы города.

Что известно о последствиях атаки РФ

В КГВА сообщили о пожарах на нескольких локациях в левобережной части города.

«Пожары в Дарницком и Деснянском районах. Предварительно, пылает нежилая застройка и автомобили», – написал Кличко. В Дарницком районе, предварительно, повреждены окна в жилом доме.

По состоянию на 04:54 известно о четырех пострадавших в столице. Двух из них медики госпитализировали.

«По состоянию на сейчас четверо граждан с легкими травмами обратилась к врачам», – отметили в КГВА.

Там добавили, что в Днепровском районе Киева есть выбитые окна, поврежденные машины, воронка во дворе жилого дома.

В 05:02 городской голова Киева сообщил, что количество пострадавших в результате вражеской атаки возросло.

«Уже 6 пострадавших в столице. Большие пожары в нежилой застройке в Деснянском и Дарницком районах. Все службы работают на местах», – написал Кличко.

Через 20 минут мэр сообщил, что известно уже о восьми пострадавших. Троих из них госпитализировали.

По данным КГВА, в результате атаки поврежден детский сад в Днепровском районе столицы.

