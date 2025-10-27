Белорус проверил на радиацию грибы из Гомельской области

Белорус проверил на радиацию грибы из Гомельской области4
- 27.10.2025, 9:25
- 5,646
Результат шокировал.
Грибники показали в TikTok шокирующие результаты эксперимента, проведенного в Наровлянском районе Гомельской области спустя почти 40 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Некоторые грибы, собранные в 60 км от реактора, показали превышение радиации в 100 раз. Авторы ролика отмечают, что там никто не собирает практически, видели только пару срезов.
Самыми чистыми оказались белые — 1300 Бк/кг при допустимой норме в 370, превышение в 3,5 раза.
@skyforest1
Превышение радиации ☢️ в 100 раз! Грибы Чернобыля♬ оригинальный звук - SkyForest1