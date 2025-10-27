Белорус проверил на радиацию грибы из Гомельской области 4 27.10.2025, 9:25

5,646

Результат шокировал.

Грибники показали в TikTok шокирующие результаты эксперимента, проведенного в Наровлянском районе Гомельской области спустя почти 40 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Некоторые грибы, собранные в 60 км от реактора, показали превышение радиации в 100 раз. Авторы ролика отмечают, что там никто не собирает практически, видели только пару срезов.

Самыми чистыми оказались белые — 1300 Бк/кг при допустимой норме в 370, превышение в 3,5 раза.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com