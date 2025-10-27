Трамп заключил соглашения сразу с четырьмя странами

Трамп заключил соглашения сразу с четырьмя странами1
- 27.10.2025, 10:49
Поворот в торговой войне.
Соединенные Штаты заключили ряд соглашений с четырьмя странами Юго-Восточной Азии по торговле и критическим минералам на фоне усиления экспортных ограничений Китая на редкоземельные элементы.
Об этом сообщает Reuters Президент США Дональд Трамп подписал двусторонние торговые соглашения со своими коллегами из Малайзии и Камбоджи, а также рамочное торговое соглашение с Таиландом, предусматривающее совместную работу по тарифным и нетарифным барьерам.
По соглашениям, США сохранят тарифную ставку на уровне 19% для экспорта из всех трех стран, при этом для некоторых товаров пошлина будет отменена.
Также объявлено о подобном рамочном соглашении с Вьетнамом, в отношении которого действуют 20-процентные тарифы на экспорт в США. В прошлом году Вьетнам имел положительное сальдо в торговле со Штатами на $123 млрд и пообещал значительно увеличить закупки американских товаров для уменьшения дисбаланса.
Малайзия согласилась воздержаться от запрета или установления квот на экспорт в США критических минералов и редкоземельных элементов.
Соглашения предусматривают устранение торговых барьеров и предоставление преимуществ в доступе к рынкам американских товаров, а также обязательства в сфере цифровой торговли, услуг, инвестиций, охраны труда и окружающей среды.
Кроме того, Таиланд, Малайзия и Вьетнам согласились принимать транспортные средства, изготовленные по американским стандартам безопасности и экологическим требованиям. Малайзия также упростила требования для американской косметики и фармацевтической продукции, а Таиланд пообещал устранить тарифные барьеры на около 99% товаров и ослабить ограничения на иностранные инвестиции в секторе телекоммуникаций.
По соглашениям, Таиланд приобретет 80 американских самолетов на сумму $18,8 млрд и будет закупать энергетические товары, включая сжиженный газ и нефть, примерно на $5,4 млрд ежегодно.