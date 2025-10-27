закрыть
27 октября 2025, понедельник, 12:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп заключил соглашения сразу с четырьмя странами

1
  • 27.10.2025, 10:49
  • 5,216
Трамп заключил соглашения сразу с четырьмя странами
Дональд Трамп

Поворот в торговой войне.

Соединенные Штаты заключили ряд соглашений с четырьмя странами Юго-Восточной Азии по торговле и критическим минералам на фоне усиления экспортных ограничений Китая на редкоземельные элементы.

Об этом сообщает Reuters Президент США Дональд Трамп подписал двусторонние торговые соглашения со своими коллегами из Малайзии и Камбоджи, а также рамочное торговое соглашение с Таиландом, предусматривающее совместную работу по тарифным и нетарифным барьерам.

По соглашениям, США сохранят тарифную ставку на уровне 19% для экспорта из всех трех стран, при этом для некоторых товаров пошлина будет отменена.

Также объявлено о подобном рамочном соглашении с Вьетнамом, в отношении которого действуют 20-процентные тарифы на экспорт в США. В прошлом году Вьетнам имел положительное сальдо в торговле со Штатами на $123 млрд и пообещал значительно увеличить закупки американских товаров для уменьшения дисбаланса.

Малайзия согласилась воздержаться от запрета или установления квот на экспорт в США критических минералов и редкоземельных элементов.

Соглашения предусматривают устранение торговых барьеров и предоставление преимуществ в доступе к рынкам американских товаров, а также обязательства в сфере цифровой торговли, услуг, инвестиций, охраны труда и окружающей среды.

Кроме того, Таиланд, Малайзия и Вьетнам согласились принимать транспортные средства, изготовленные по американским стандартам безопасности и экологическим требованиям. Малайзия также упростила требования для американской косметики и фармацевтической продукции, а Таиланд пообещал устранить тарифные барьеры на около 99% товаров и ослабить ограничения на иностранные инвестиции в секторе телекоммуникаций.

По соглашениям, Таиланд приобретет 80 американских самолетов на сумму $18,8 млрд и будет закупать энергетические товары, включая сжиженный газ и нефть, примерно на $5,4 млрд ежегодно.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина