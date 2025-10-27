Трамп заключил соглашения сразу с четырьмя странами 1 27.10.2025, 10:49

5,216

Дональд Трамп

Поворот в торговой войне.

Соединенные Штаты заключили ряд соглашений с четырьмя странами Юго-Восточной Азии по торговле и критическим минералам на фоне усиления экспортных ограничений Китая на редкоземельные элементы.

Об этом сообщает Reuters Президент США Дональд Трамп подписал двусторонние торговые соглашения со своими коллегами из Малайзии и Камбоджи, а также рамочное торговое соглашение с Таиландом, предусматривающее совместную работу по тарифным и нетарифным барьерам.

По соглашениям, США сохранят тарифную ставку на уровне 19% для экспорта из всех трех стран, при этом для некоторых товаров пошлина будет отменена.

Также объявлено о подобном рамочном соглашении с Вьетнамом, в отношении которого действуют 20-процентные тарифы на экспорт в США. В прошлом году Вьетнам имел положительное сальдо в торговле со Штатами на $123 млрд и пообещал значительно увеличить закупки американских товаров для уменьшения дисбаланса.

Малайзия согласилась воздержаться от запрета или установления квот на экспорт в США критических минералов и редкоземельных элементов.

Соглашения предусматривают устранение торговых барьеров и предоставление преимуществ в доступе к рынкам американских товаров, а также обязательства в сфере цифровой торговли, услуг, инвестиций, охраны труда и окружающей среды.

Кроме того, Таиланд, Малайзия и Вьетнам согласились принимать транспортные средства, изготовленные по американским стандартам безопасности и экологическим требованиям. Малайзия также упростила требования для американской косметики и фармацевтической продукции, а Таиланд пообещал устранить тарифные барьеры на около 99% товаров и ослабить ограничения на иностранные инвестиции в секторе телекоммуникаций.

По соглашениям, Таиланд приобретет 80 американских самолетов на сумму $18,8 млрд и будет закупать энергетические товары, включая сжиженный газ и нефть, примерно на $5,4 млрд ежегодно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com