Премьер Литвы: Граница с Беларусью может быть закрыта бессрочно 27.10.2025, 12:13

2,610

Инга Ругинене

С небольшими исключениями.

В воскресенье вечером, третий день подряд, деятельность Вильнюсского аэропорта была нарушена из-за метеорологических шаров, прилетевших из Беларуси. Всего за прошлую неделю из-за контрабандных шаров воздушное сообщение прерывалось четыре раза. В общей сложности были затронуты около 95 рейсов и почти 14 тысяч пассажиров, сообщает LRT.

Служба охраны государственной границы (VSAT) сообщила, что в ответ на запущенные шары временно закрываются пограничные пункты с Беларусью.

Из-за повторяющихся инцидентов в понедельник премьер-министр Инга Ругинене созвала заседание Национальной комиссии по безопасности. По словам политика, на встрече намечено обсудить долгосрочные меры для решения кризиса. Она не исключила, что в понедельник может быть принято решение о длительном закрытии пограничных пунктов Медининкай и Шальчининкай на границе с Беларусью.

«Мы не только обсудили то, что произошло за выходные, что сработало, а что нет, но также разработали чёткий алгоритм наших дальнейших действий», — заявила премьер-министр в понедельник.

По словам И. Ругинене, каждое министерство получило конкретные задания и уже начало их выполнять либо приступит в ближайшее время. В первую очередь, подчеркнула премьер, полиция и VSAT объединяют силы для борьбы с контрабандой.

«Разработан полный план действий по борьбе с контрабандой, и, как уже известно, на прошлой неделе были задержаны лица, причастные к этим делам. Эти меры будут только усиливаться», — отметила Ругиниене.

Она добавила, что в управление ситуацией вовлечено и Министерство иностранных дел. В первую очередь, вместе с Министерством по делам ЕС будет согласован новый пакет дополнительных санкций против Беларуси.

«Это будет сделано в ближайшее время. Также ведутся активные консультации и коммуникация с нашими союзниками, а также с соседями — Польшей и Латвией. Все наши действия с ними согласованы — мы не отдельное государство, а часть НАТО и ЕС. Всё, что мы предпринимаем, согласовываем с ними», — подчеркнула И. Ругинене.

По словам премьер-министра, правительство уже подготовило решение о закрытии границы с Беларусью на неопределённый срок. Однако будут действовать определённые исключения.

«Это означает, что дипломаты и дипломатическая почта смогут пересекать границу, также граждане Литвы и ЕС смогут возвращаться из Беларуси к нам, но всё остальное движение будет прекращено. Таким образом мы посылаем сигнал Беларуси — никакие гибридные атаки здесь не будут терпимы, и мы примем самые строгие меры, чтобы их остановить», — заявила Инга Ругиниене.

По её словам, начиная с понедельника армия принимает «все необходимые меры» для нейтрализации залетающих шаров, включая применение кинетических средств для их сбивания.

Как отметила премьер-министр, с вечера понедельника между аэропортами Вильнюса и Каунаса начали курсировать специальные автобусы, которые помогают пассажирам добираться из одного аэропорта в другой. Ругинене также подчеркнула, что Литва теперь может отслеживать направление движения метеорологических шаров.

«Мы уже начали фиксировать не только количество шаров, но и внимательно наблюдать за направлением их полёта. Это позволит нам точнее координировать действия и соответствующим образом регулировать работу аэропортов», — сказала премьер-министр.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com