Что фигурки Венеры могут рассказать о древних людях
- 27.10.2025, 18:13
Так у человека появилось абстрактное мышление.
Около 40 тысяч лет назад в Евразии начали появляться загадочные женские фигурки с преувеличенными формами — так называемые «Венеры». Самая древняя из них, Венера из Холе-Фельс, была вырезана из бивня мамонта около 41 тысяч лет назад и, вероятно, служила амулетом, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).
Ученые до сих пор спорят, зачем древние люди создавали эти статуэтки. Археологи и исследователи предполагают, что «Венеры» отражают развитие не только техники, но и эстетического мышления. Выбор материала, внимание к деталям и пропорциям тела могут указывать на появление у человека чувства формы и красоты.
Антрополог Джон Халверсон считал, что фигурки могли быть просто «искусством ради искусства» — способом получать удовольствие от самого процесса творчества. Однако со временем венеры стали сложнее и, возможно, выполняли новые функции: служили талисманами, символами плодородия или даже своеобразными автопортретами женщин.
Некоторые фигурки изображают беременность и роды — вероятно, они помогали древним людям осмыслить женские биологические процессы. Есть версия, что такие изображения имели ритуальное значение, а культ «великой матери» был связан с верой в женскую силу рождения жизни.
Какими бы ни были их функции — религиозными, символическими или просто эстетическими, — «венеры» свидетельствуют о зарождении у древнего человека способности к абстрактному мышлению и осознанию себя. Эти крошечные фигурки стали не просто украшениями, а отражением внутреннего мира первых художников человечества.