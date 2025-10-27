Что фигурки Венеры могут рассказать о древних людях 27.10.2025, 18:13

Так у человека появилось абстрактное мышление.

Около 40 тысяч лет назад в Евразии начали появляться загадочные женские фигурки с преувеличенными формами — так называемые «Венеры». Самая древняя из них, Венера из Холе-Фельс, была вырезана из бивня мамонта около 41 тысяч лет назад и, вероятно, служила амулетом, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Ученые до сих пор спорят, зачем древние люди создавали эти статуэтки. Археологи и исследователи предполагают, что «Венеры» отражают развитие не только техники, но и эстетического мышления. Выбор материала, внимание к деталям и пропорциям тела могут указывать на появление у человека чувства формы и красоты.

Антрополог Джон Халверсон считал, что фигурки могли быть просто «искусством ради искусства» — способом получать удовольствие от самого процесса творчества. Однако со временем венеры стали сложнее и, возможно, выполняли новые функции: служили талисманами, символами плодородия или даже своеобразными автопортретами женщин.

Некоторые фигурки изображают беременность и роды — вероятно, они помогали древним людям осмыслить женские биологические процессы. Есть версия, что такие изображения имели ритуальное значение, а культ «великой матери» был связан с верой в женскую силу рождения жизни.

Какими бы ни были их функции — религиозными, символическими или просто эстетическими, — «венеры» свидетельствуют о зарождении у древнего человека способности к абстрактному мышлению и осознанию себя. Эти крошечные фигурки стали не просто украшениями, а отражением внутреннего мира первых художников человечества.

