Forbes: Как защитить любовь от алгоритмов 27.10.2025, 19:05

1,012

Три совета психологов.

В эпоху соцсетей любовь все чаще разворачивается на публике. Пары делятся снимками, годовщинами и даже ссорами, превращая личное в контент. Но когда чувства подстраиваются под лайки, они теряют подлинность. Психологи предупреждают, что цифровая демонстрация близости может ослабить настоящую связь, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Есть три ключевые рекомендации:

1. Присутствие вместо постов.

Исследования показывают, что чем больше пары проводят времени в соцсетях, тем ниже их удовлетворенность отношениями. Постоянное документирование моментов смещает фокус с участия на наблюдение — вместо того чтобы проживать момент, люди начинают его кадрировать. Психологи советуют создавать «офлайн-зоны» — ужины без телефонов, прогулки, личные ритуалы. Именно они укрепляют близость, а не количество просмотров.

2. Не измеряйте любовь одобрением публики.

Алгоритмы усиливают зависимость от внешнего признания. Когда пост с фото пары не набирает лайки, это может вызвать тревогу или сомнения. Эксперты советуют задавать себе вопрос: «Зачем я делюсь этим?». Если ради подтверждения своей значимости — лучше остановиться и прожить момент в реальности.

3. Оставьте часть жизни неприкосновенной для публики.

Ученые выяснили, что публичное раскрытие деталей личной жизни снижает удовлетворенность отношениями. Когда все становится «контентом», исчезает чувство сакральности. Шутки, привычки, даже ссоры — это то, что должно оставаться между партнерами.

Психологи уверены, что в цифровую эпоху истинная близость — это тишина без камер и аудитории. Алгоритм может знать ваши интересы, но никогда не узнает тепло рук, искренний смех и прощение после ссоры. Настоящая любовь — это то, что не нуждается в лайках.

