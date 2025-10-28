Путин оказался в сложном положении 1 Виталий Портников

28.10.2025, 9:46

1,518

Виталий Портников

Трамп начал давить.

Главным событием последних дней стало решение президента США Дональда Трампа ввести первые после его возвращения в Белый дом масштабные санкции против России. Эти санкции бьют по интересам нефтяных гигантов «Роснефти» и «Лукойла» и демонстрируют Владимиру Путину, что американский президент переходит от слов к действиям.

Трамп действительно слишком долго ждал, что Путин услышит его предложения и согласится на прекращение огня на российско-украинском фронте в обмен на привилегированные условия мира. Последний телефонный разговор президентов вновь возродил надежды — по крайней мере, в воображении Трампа. И эти ожидания были не только публичными. Трамп даже в частной, подслушанной журналистами беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном признал, что «у него есть ощущение, будто Путин склонен к соглашению». Но после этого разговора снова ничего не произошло. Уже через несколько дней министр иностранных дел России Сергей Лавров дал понять госсекретарю США Марко Рубио, что Кремль остаётся на прежних позициях: никакого прекращения огня без мирного договора — и только на российских условиях. По сути, Лавров повторил Рубио позицию, которой Кремль последовательно придерживается с 2022 года, когда Россия требовала от США «гарантий безопасности» для себя.

Первой реакцией Путина на санкции стали скорее обида и раздражение. Однако, похоже, Путин обижен не только на Трампа, но и на самого себя — за то, что не удалось ещё немного «поводить американского президента за нос», поддерживая у него иллюзию готовности Кремля к миру, избегая новых санкций и поставок оружия Украине. Иначе Путин не послал бы в Вашингтон своего главного «посредника» Кирилла Дмитриева — человека, который встречается со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и другими представителями администрации, пытаясь убедить их, что дипломатическое решение возможно и близко.

Но способен ли Дмитриев в новой ситуации кого-то обмануть?

После встречи на Аляске Трампа уже не устраивают одни обещания. Американский президент увидел, насколько болезненными для его репутации становятся встречи с Путиным, не приводящие к конкретным результатам. Теперь ему нужны реальные шаги: прекращение огня, остановка воздушного террора, хотя бы первые признаки того, что Кремль снижает уровень агрессии. Между тем украинские города продолжают жить от одной ракетной атаки до другой. И Путин не может не понимать: запас «словесного доверия» со стороны Трампа он исчерпал. Вернуть доверие можно только делами, а не словами.

Разумеется, у Путина остаётся любимый инструмент — эскалация. Он может пытаться выйти за пределы украинского фронта, демонстрировать готовность расширить войну, шантажировать ядерным оружием. Но вряд ли это заставит Трампа ослабить санкции или прекратить помощь Украине. Напротив, каждая новая эскалация будет вызывать усиление санкций и увеличение военной поддержки Киева, а также давление на европейцев, чтобы они сами ужесточали санкции и поставляли больше оружия.

Путин оказался в сложном положении. Он убеждён, что может изматывать Украину годами. Но в то же время видит: чем дольше длится война, тем больше теряет и Россия — и в военном, и в экономическом плане. Тем более если Украина получит дальнобойные ракеты (не обязательно «Томагавки»), способные поражать стратегические объекты в глубине России, превращая её военную машину и экономику в руины. А этого Путин хочет меньше всего.

С другой стороны, пауза в войне не стала бы трагедией для Кремля — напротив, дала бы время подготовиться к новым конфликтам. Но Путин часто мыслит иррационально, когда речь идёт об Украине. Он может убеждать себя, что именно сейчас — момент окончательной капитуляции Киева, и что любая пауза всё испортит. И тогда он пойдёт по пути эскалации, всё больше теряя связь с реальностью и вызывая непонимание даже у Трампа, который до сих пор не может осознать, почему его российский «визави» действует так нерационально.

Виталий Портников, Vilni

