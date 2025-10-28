В Бразилии вспыхнула масштабная война с наркокартелями 28.10.2025, 22:50

Члены картелей начали использовать FPV-дроны, блокируя выезды из районов Рио-де-Жанейро.

По меньшей мере 60 человек, среди них четверо полицейских, погибли во время масштабной операции против организованной преступности в Рио-де-Жанейро во вторник, сообщили телеканалы GloboNews и CNN Brasil. Это вдвое больше, чем официальные данные, обнародованные властями штата ранее сегодня, пишет Reuters.

По словам губернатора штата Клаудио Кастру, операция, в которой участвовали примерно 2500 силовиков и 32 бронированные машины, проходила в фавелах Алеман и Пеня — густонаселенных, бедных районах в окрестностях Рио. Ее целью было обезвреживание членов влиятельной преступной группировки Comando Vermelho (Красная команда).

«Мы твердо стоим в борьбе с наркотерроризмом», — заявил губернатор в соцсетях.

Члены картелей начали использовать FPV-дроны, блокируя выезды из районов. Кастру обвинил президента Лулу да Силву в отказе направить военных на помощь.

По официальным данным, среди погибших 18 человек — подозреваемые в связях с наркоторговлей. В то же время источники в бразильских СМИ сообщают, что реальное количество жертв значительно больше.

В ходе операции власти сообщили о 56 задержанных и выполнении более 250 ордеров на арест и обыск. Из-за перестрелок нарушена работа около 50 медицинских и образовательных учреждений, а автобусные маршруты пришлось изменить, чтобы избежать зон боевых действий.

Спецоперация состоялась за несколько дней до ряда международных мероприятий, которые будет принимать Рио-де-Жанейро: саммита мэров C40 и церемонии вручения премии Earthshot принца Уильяма, в которой примут участие мировые знаменитости, среди них Кайли Миноуг и четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель.

Эти события являются частью подготовки к глобальному климатическому саммиту COP30, который состоится в Белене, на севере Бразилии, с 10 по 21 ноября.

Масштабные полицейские операции накануне крупных международных событий — привычная практика для Рио-де-Жанейро, который ранее принимал матчи чемпионата мира по футболу 2014 года, Олимпийские игры 2016-го, саммиты G20 и BRICS. Но на этот раз количество жертв сделало нынешнюю операцию одной из самых кровавых в истории города.

