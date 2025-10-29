Ученые раскрыли тайну знаменитого рисунка да Винчи 29.10.2025, 1:28

Витрувианский человек считается изображением идеального тела.

Спустя 500 лет после создания знаменитого Витрувианского человека Леонардо да Винчи, ученые, вероятно, смогли раскрыть его тайну, сообщает Science Alert. Во время создания иллюстрации «идеального» человеческого тела в 1490 году художник эпохи Возрождения, возможно, опирался на математическое соотношение, официально установленное лишь в XIX веке.

Это один из самых знаменитых рисунков в истории, но на протяжении 500 лет ученые не могли объяснить, почему да Винчи выбрал такие пропорции для рук и ног. Теперь Рори Мак Суини, дантист из Лондона, обнаружил важную скрытую деталь, спрятанную в паху Витрувианского человека: равносторонний треугольник, который, по его мнению, может объяснить «одно из самых изученных, но загадочных произведений в истории искусства».

Витрувианский человек был вдохновлен трудами римского архитектора Витрувия, который считал, что идеальное человеческое тело должно вписываться в круг и квадрат.

В рисунке да Винчи в квадрат вписывается поза креста с вытянутыми руками и сведенными ногами. Круг же используется для фигуры с поднятыми руками и расставленными ногами.

Популярная теория гласит о том, что да Винчи при создании Витрувианского человека использовал теорию золотого сечения. Но расчеты не в полной мере согласуются с этой гипотезой.

Мак Суини утверждает, что «разгадка этой геометрической загадки скрывалась на самом видном месте».

«Если раздвинуть ноги… и поднять руки так, чтобы вытянутые пальцы коснулись линии макушки… пространство между ногами образует равносторонний треугольник», — писал да Винчи в своих заметках к «Витрувианскому человеку».

Когда Мак Суини провел расчеты для этого треугольника, он обнаружил, что соотношение ширины ступней человека и высоты его пупка составляет примерно 1,64 к 1,65. Это очень близко к тетраэдрическому соотношению 1,633 — уникальной сбалансированной геометрической форме, официально установленной в 1917 году.

Это соотношение используется для определения оптимального способа упаковки сфер. Например, если четыре сферы соединить максимально плотно, образуя пирамиду, то отношение высоты к основанию в их центрах составит 1,633.

Вероятно, Мак Суини отметил важность этого числа, поскольку схожий принцип используется в стоматологии с 1864 года. Треугольник Бонвилля, представленный на человеческой челюсти, определяет оптимальное положение для ее функционирования. Его соотношение также равно 1,633. Мак Суини не считает это совпадением.

Мак Суини считает, что подобно минералам, кристаллам и другим системам, встречающимся в природе, человеческая челюсть естественным образом организована вокруг тетраэдрической геометрии, которая максимизирует механическую эффективность.

Если тетраэдрическое соотношение повторяется в телах людей, это происходит потому, что «человеческая анатомия развивалась в соответствии с геометрическими принципами, которые управляют оптимальной пространственной организацией во всей Вселенной».

Согласятся ли другие ученые с предположением Мак Суини, неизвестно. Но то, что да Винчи упоминал равносторонний треугольник в своих заметках, важно.

