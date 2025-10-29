Украинские дроны атаковали подстанцию в Брянске 29.10.2025, 13:54

1,056

В Сети появилось видео взрыва.

В ночь на 29 октября дроны атаковали военные и стратегические объекты в Брянской области России, в результате чего загорелась подстанция ПС «Новобрянская». Об этом пишет мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Согласно информации Exilenova+, ночью взорвалась и загорелась подстанция ПС «Новобрянская». Судя по видео, размещенным в социальных сетях, это была атака ударных БпЛА. На видео сначала слышен звук полета дрона, работа противовоздушной обороны, а потом раздается громкий взрыв и показан огромный столб пламени в районе этого стратегического объекта.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале подтвердил, что сегодня ночью украинские дроны атаковали этот регион. По его словам, противовоздушная оборона РФ в Брянской области якобы сбила 46 БпЛА самолетного типа. Про взрыв на территории подстанции он ничего не сказал.

Отметим, ВСУ уже не первый раз наносят удары по подстанции «Новобрянская», так как это важный стратегический объект России. От нее зависит работа ряда военных и стратегических объектов, в том числе Брянского машиностроительного завода, который играет очень большую роль в российском транспортном машиностроении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com