29 октября 2025, среда, 15:48
Среди российских генералов растет недовольство

  • 29.10.2025, 15:34
  • 1,342
Разрыв проходит между профессиональными военными и кремлевской «элитой».

В России все громче звучат голоса недовольства среди военных — как действующих, так и отставных. Все больше офицеров ставят под сомнение стратегию Путина в войне против Украины, называя ее губительной для армии, экономики и самого государства, пишет The National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Еще до вторжения в феврале 2022 года тревогу бил генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, бывший глава Общероссийского офицерского собрания. Он публично призвал Путина уйти в отставку, предупредив, что истинные угрозы для России — не НАТО, а коррупция, демографический спад и неэффективное управление.

После начала войны Ивашов продолжил критику, заявив, что конфликт приведет к «разрушению российской государственности» и гибели населения. В декабре 2024 года он сравнил нынешний режим с властью сирийского диктатора Башара Асада, предсказав ему аналогичный конец.

Источники отмечают, что среди действующих генералов также растет раздражение из-за неизменной позиции Путина. Он по-прежнему требует «максимальных целей» и верит в победу измором, несмотря на огромные потери. Отказ Кремля от переговоров и упущенные возможности для дипломатического выхода вызывают недоумение даже у лояльных офицеров.

По словам Ивашова, разрыв проходит между профессиональными военными и кремлевской «элитой», далекой от реальных боевых задач. Пока власть остается в руках этой группы, Россия, считает генерал, движется к катастрофе, где расплачиваться будут не чиновники, а армейские офицеры и десятки тысяч погибших солдат.

