Белорусский тхэквондист Георгий Гурциев завоевал серебро чемпионата мира 29.10.2025, 17:32

Георгий Гурциев

Первенство проходит в Китае.

На проходящем в китайском Уси чемпионате мира по тхэквондо белорус Георгий Гурциев стал серебряным призером в весовой категории до 58 кг.

Всего уроженец Владикавказа, с 2022 года выступающий за нашу страну, провел 6 боев, начиная с 1/32 финала. Он последовательно одолел Сумита Биста из Непала, грузина Виталия Геладзе, представителя китайского Тайбэя Паня Куэй-Аня, Нуридина Иссаку Гарба из Нигера и азербайджанца Гашима Магомедова. Лишь в финальном поединке Гурциев уступил Аболфазлу Занди из Ирана.

