закрыть
29 октября 2025, среда, 21:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дрон атаковал автомобиль главы Белгородского района

4
  • 29.10.2025, 19:47
  • 3,424
Дрон атаковал автомобиль главы Белгородского района

Машина полностью сгорела.

В результате удара дрона сгорел автомобиль главы администрации Белгородского района Татьяны Кругляковой, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Во время рабочей поездки по приграничью за машиной главы администрации Белгородского района Татьяны Петровны Кругляковой, начиная с Салтыково, гнался вражеский дрон... И догнал в Ясных Зорях», — уточнил губернатор.

Гладков добавил, что чиновница и ее водитель успели покинуть автомобиль непосредственно перед ударом беспилотника. Машина полностью сгорела.

Расстояние от села Салтыково до границы с Украиной составляет около 35 км.

В середине октября в Белгородской области в результате атаки беспилотника на автомобиль пострадал глава села Мокрая Орловка Грайворонского округа Сергей Кулаков.

Мужчине диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения головы и ноги.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров
Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип