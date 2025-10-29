На пляже в Австралии нашли послание в бутылке от солдат Первой мировой 29.10.2025, 21:24

2,778

Послание датируется 1916 годом и принадлежало двум солдатам.

Во время уборки пляжа в Уортон-Бич семья австралийки Дебры Браун наткнулась на необычную находку — бутылку с письмами, которые, как выяснилось, были написаны во время Первой мировой войны, пишет UPI.

Послание датируется 1916 годом и принадлежало двум солдатам — Малкольму Александру Невиллу и Уильяму Кирку Харли. Они служили вместе и, по всей видимости, отправили бутылку в море из района Большого Австралийского залива. Из письма следовало, что Невилл родом из Уилкаватты, Южная Австралия. Позже Браун удалось найти его потомков — внучатого племянника Херби Невилла.

«Удивительно, как много всего всплыло спустя более века. Мы знали о Малкольме из рассказов моей тети, которой уже 101 год», — рассказал родственник автора письма.

К сожалению, Малкольм пал в бою во Франции всего через несколько месяцев после того, как написал это письмо. Браун также смогла связаться и с потомками Уильяма Харли, который пережил войну и вернулся домой.

«Мы все потрясены. Чувство, будто дедушка обратился к нам через время», — поделилась эмоциями внучка Харли.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com