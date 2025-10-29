Белорус нашел в супермаркете товар, который стоило бы скупать вместо крипты

Белорус нашел в супермаркете товар, который стоило бы скупать вместо крипты3
- 29.10.2025, 23:05
- 3,114
Видео.
Минчанин во время прогулки по супермаркету обратил внимание на полки с кофе и задался вопросом, «что у нас происходит с ценой» на этот товар. Своим удивлением от стоимости продукта мужчина поделился в TikTok. Короткий ролик собрал более 400 тысяч просмотров и более 3 тысяч комментариев, передает «Зеркало».
Блогер показал полки с зернами. Упаковка Jacobs Barista (800 гр) продавали по 64 рубля 89 копеек. Килограмм Dallmayr Crema d’Oro предлагали по 109 рублей и 99 копеек. Полукилограммовая упаковка Lavazza стоила от 59 рублей.
— С таким успехом нужно было не в крипту вкладываться, а в пакетики с кофе, чтобы потом перепродавать, — поделился автор видео.
В комментариях некоторые пользователи обратили внимание, что это «не цены большие, а зарплаты маленькие». Другие шутили, что в этом году урожай кофе в Беларуси плохой. Третьи предлагали отвлечься от ценников на кофе и обратить внимание на стоимость яблок.
@andrew_pdny Где лучше покупать кофе ? ☕️ #беларусь #кофе #цены #минск #хочуврек ♬ оригинальный звук - Andrew_pdny
Некоторые комментаторы делились своими лайфхаками по кофейной экономии:
«Муж привозит зерновой кофе из Европы. И есть группа в вайбер, где тоже можно приобрести кофе из Европы по хорошей цене», — написала Екатерина, собрав под своим постом множество просьб поделиться названием группы.
«Перешли на цикорий», — то ли в шутку, то ли всерьез заявила Яна.
«Я бросил совсем его пить. И ничего теперь не хочется», — поделился Gerg Petevotov.
«Я на WB успела купить подешевле. Теперь и там заоблачные цены. Но на весь век не запасешься. Цены и на рынке просто жесть», — сообщила Iryna.
«70 рублей на АЗС, очень хорошие зерна», — поделилась Людмила.
Пользователи, которые живут за границей, рассказывали о том, сколько стоит кофе в их странах. Так, например, пользователь из Германии рассказал, что Dallmayr Crema d’Oro, который в Минске стоит 109 рублей, он в Lidl купил на скидке за 14 евро (около 55 рублей по курсу на 29 октября).
«Movepick 1 кг зерно 15 евро на акции», — рассказал о стоимости кофе другого бренда в Германии Артем.