FT назвала три сценария, как США могут атаковать режим «друга Лукашенко» 29.10.2025, 23:23

Николас Мадуро

Вашингтон может готовиться к свержению венесуэльского диктатора Мадуро.

Эксперты описывают три вероятных сценария военного вмешательства США против Венесуэлы, их приводит Financial Times. По их оценке, южноамериканская республика готовится к возможному нападению, но ее вооруженные силы находятся в состоянии упадка.

С начала прошлого месяца США потопили не менее 14 судов, подозреваемых в наркоторговле, в результате погибли по меньшей мере 57 человек. Как пишет газета, это вызвало сомнения в истинных целях операции: несмотря на официальные заявления о борьбе с наркотиками, включение в состав группировки десантных кораблей и трех эсминцев породило предположения, что Вашингтон может готовиться к свержению власти в Венесуэле.

FT приводит три основных сценария возможных действий США:

ракетно-дроновые удары по объектам, связанным с наркоторговлей;

операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро или его ближайших соратников;

полномасштабное вторжение, аналогичное операции в Панаме в 1989 году, однако его вероятность оценивается как низкая.

Первый сценарий потребует ослабления противовоздушной обороны страны. С ним может быть связано недавнее заявление Мадуро о том, что Венесуэла располагает 5 тыс. российских комплексов «Игла-С». Однако в предотвращении точечных ударов США такое оружие окажется бесполезным, сказал бывший сотрудник Госдепартамента Эван Эллис и усомнился в правдивости слов Мадуро о функциональности ракет.

Для проведения операции по захвату диктатора или чиновников потребуется проникнуть на крупную военную базу, вероятно, при помощи MV Ocean Trader — корабля поддержки Сил специальных операций США.

Военный аналитик и глава аналитического центра Cries в Буэнос-Айресе Андрей Сербин Понт отметил, что для реализации этого сценария миссия должна нейтрализовать подразделения центрального командования в Каракасе и американские военные столкнутся с «высокой концентрацией сил, боеприпасов и командных структур».

Опрошенные аналитики также полагают, что вооруженные силы Венесуэлы, изначально рассчитанные на внутренний контроль, а не на отражение внешней агрессии, к масштабному конфликту не готовы.

24 октября CNN сообщил, что американский президент Дональд Трамп рассматривает планы по нападению на предприятия по производству наркотиков и маршруты наркотрафика на территории Венесуэлы. В тот же день республиканец пригрозил Венесуэле ударами по суше с целью остановить поток наркотиков в США.

