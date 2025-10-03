Лукашенко выступает в роли болвана в преферансе 3.10.2025, 8:30

1,046

Диктатора особо и не спрашивают.

Эксперты американского Института по изучению войны считают, что Россия и Беларусь могут провести диверсии в Польше и обвинить во всем Украину. Об этом говорится в их новом отчете.

Недавно служба внешней разведки России безо всяких доказательств заявила, что Украина готовится атаковать критически важную инфраструктуру Польши, чтобы подставить Россию и Беларусь.

Эксперты считают, что Кремль, возможно, приказал СВР опубликовать это заявление, чтобы избежать ответственности за возможную будущую диверсионную операцию России и Беларуси против Польши.

— Думаю, что Институт изучения войны в данном случае легализует информацию западных разведывательных служб о так называемом боевом содружестве Беларуси и России, и в этом нет ничего удивительного, — комментирует ситуацию «Филину» украинский политолог Евгений Магда. — Сомневаюсь, что Беларуси и России удастся осуществить подобное, так как существуют контакты между украинскими и польскими спецслужбами.

Однако очевидно, что Кремль пытается разыграть противоречия, которые существуют между Польшей и Украиной. Беларусь, к сожалению, выступает тут в роли в прямом смысле болвана в польском преферансе. То есть ее особо и не спрашивают.

Об этом свидетельствует даже не информация Института изучения войны, а то, что Лукашенко начал говорить о «новых восточных регионах России», то есть — о новых захваченных землях Украины.

Это противоречит его прежней позиции, например, непризнании захвата Крыма. Это означает, что Лукашенко нужны деньги и, соответственно, он готов петь под кремлевскую дудку более активно.

Если такая диверсия со стороны России и Беларуси в отношении Польши все же случится, это не останется без внимания, считает политолог. При этом, по его словам, пока что сложно предсказать, какой именно может быть диверсия и какие последствия будут нести режимы Путина и Лукашенко.

