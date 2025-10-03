Корабль-призрак спецназа США появился у берегов «друга Лукашенко» 3.10.2025, 8:54

Фото: shipspotting.com

Малозаметная конструкция MV Ocean Trader позволяет ему проводить специальные операции.

Морское судно-призрак спецназа Соединенных Штатов под названием MV Ocean Trader замечен у берегов Венесуэлы. При этом в Вашингтоне подтвердили тот факт, что корабль MV Ocean Trader действительно находится в Карибском бассейне. Судно, которое часто ходит, не передавая свое местоположение гражданским системам слежения, спроектировано так, чтобы сливаться с обычными торговыми судами, поддерживая тайные операции, сообщает ресурс Аrmy recognition.

Впервые за последние 10 лет США наращивает свое военно-морское присутствие у берегов Венесуэлы. Аналитики и отставные офицеры ВМС США подчеркивают, что американские военные имеют давнюю историю использования модифицированных коммерческих судов для выполнения скрытых задач специального назначения, и Ocean Trader часто упоминался в этом контексте.

Судно MV Ocean Trader было спущено на воду в 2010 году, как коммерческий корабль MV Cragside. Уже через три года компания Maersk Line получила новый контракт на сумму в 73 млн долларов на переоборудование корабля для спецопераций. Отныне корабль способен развивать скорость 20 узлов, дальность плавания 8000 миль и автономность 45 дней, с экипажем из 50 человек и возможностью размещения 159 дополнительных человек.

Корабль также был оснащен помещениями для гидроциклов и надувных лодок «Зодиак», мастерскими по обслуживанию самолетов и беспилотных летательных аппаратов, водолазным отсеком для 60 военнослужащих сил специального назначения ВМС, информационным отсеком на 40 человек, коммуникационным блоком на 20 человек, спальными местами для 209 человек и медико-хирургическим блоком, рассчитанным на лечение 10 раненых. Для ближней обороны были установлены шесть 0,5-дюймовых пулеметных установок и внешние тепловизионные системы FLIR.

Длина судна составляет 193 метра, ширина — 26 метров и водоизмещение — 20 980 тонн. Судно сохраняет свой коммерческий облик благодаря белой ливрее и минимальной маркировке, что позволяет ему сливаться с торговым флотом, что является намеренной особенностью дизайна.

Наблюдатели отмечают, что судно часто ходит без сигнала автоматической идентификационной системы и не отображается в системах управления портами во время визитов, например, в 2022 году во Фримантле (Австралия).

Наращивание ВМС США у берегов Венесуэлы началось в сентябре, когда американские войска уничтожили сразу три картеля наркоторговцев. Одна из операций была проведена совместно с Доминиканской Республикой.

Аналитики подчеркивают, что малозаметная конструкция MV Ocean Trader позволяет ему проводить специальные операции, не привлекая такого же внимания, как эсминец или десантный корабль. Развертывание этого судна добавляет скрытый уровень присутствия США, дополняя открытое сдерживание, обеспечиваемое эсминцами и морской пехотой.

Сочетая обычные военно-морские силы со специализированными скрытыми платформами, США создали гибкую и масштабируемую группировку сил в Карибском бассейне, которая может адаптироваться как к официальным задачам по обеспечению соблюдения режима, так и в качестве формы давления на правительство Мадуро.

