Дональд Туск: Нужно положить конец иллюзиям 1 3.10.2025, 9:46

2,608

Дональд Туск

Фото: Bloomberg

Россия уже начала войну против Европы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая в Копенгагене на встрече с европейскими лидерами, где обсуждались вопросы «гибридных атак», заявил, что разные «инциденты» в Балтийском море происходят почти ежедневно. По его словам, происходящее следует называть не иначе как новым видом войны.

«По сути, у нас в регионе и в Балтийском море каждую неделю, почти каждый день, происходят новые инциденты. Мы должны положить конец подобным иллюзиям. Первая иллюзия была и остается — она заключается в том, что войны нет. Некоторым из нас нравится использовать такие определения, как полномасштабная агрессия, инциденты или провокация. Нет, это война. Новый вид войны, очень сложный, но это война», — заявил Туск (цитата по The Guardian).

Он напомнил, что в последние дни в Польше был зафиксирован ряд инцидентов, угрожающих безопасности, последний из которых произошел недалеко от порта Щецин. По словам премьера, ситуация для Варшавы «не абстрактна», поскольку ежедневно фиксируются многочисленные попытки незаконного пересечения польско-белорусской границы, а также нападения на польских военнослужащих, в результате которых уже есть погибшие. «Это наша война, и если Украина проиграет, это будет означать наш провал», — отметил Туск.

Говоря о соотношении сил, он подчеркнул, что по всем ключевым показателям Европа значительно превосходит Россию. Однако, как добавил глава правительства, преимущество Москвы заключается в психологической готовности к жертвам и страданиям. «Они готовы сражаться, готовы чем-то пожертвовать, готовы страдать. И именно это их психологическое преимущество. Иногда мы оказываемся недостаточно решительными и целеустремленными», — сказал Туск.

Завершая выступление, польский премьер сделал жесткое предупреждение: «Не только из-за нашей истории, из-за географии, но мы знаем кое-что о намерениях и планах России. Мы знаем, что если они победят Украину, то в будущем это будет конец моей страны и Европы, в этом я не сомневаюсь».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com