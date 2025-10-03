Трамп: США находятся в состоянии вооруженного конфликта 3.10.2025, 9:59

3,322

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Кто является противником?

США находятся в состоянии «вооруженного конфликта» с наркокартелями, заявил президент страны Дональд Трамп. Об этом говорится в секретном уведомлении, которое его администрация направила в Конгресс, пишет The New York Times со ссылкой на документ.

В уведомлении администрации Трампа наркогруппировки признаны «террористическими организациями», а подозреваемые в контрабанде наркотиков для них названы «незаконными комбатантами» — этот термин обычно применяют к врагам на поле боя.

Это уведомление раскрывает больше деталей о юридическом обосновании трех военных ударов США по судам в Карибском море в сентябре, в результате которых погибли 17 находившихся на борту человек. Ранее администрация Трампа называла эти атаки самообороной, утверждая, что целью были наркокурьеры, работающие на картели, признанные террористами. Теперь же Белый дом пытается представить их не как отдельные эпизоды, а как часть длительной войны с организованными «неправительственными вооруженными группами».

Фактически Трамп тем самым закрепляет за собой чрезвычайные военные полномочия. В условиях признанного вооруженного конфликта международное право позволяет стране убивать бойцов противника, даже если они не представляют непосредственной угрозы, содержать их под стражей без суда и вести дела через военные трибуналы, поясняют эксперты.

Однако юристы по международному праву считают, что Трамп выходит за рамки закона: сама по себе продажа наркотиков не может быть приравнена к «вооруженному нападению» на США. Даже при большом числе смертей от передозировок (а администрация Трампа ссылается на десятки тысяч погибших ежегодно), международное право запрещает военным целенаправленно убивать гражданских, если они не участвуют непосредственно в боевых действиях.

Отставной судья Джеффри С. Корн, ранее занимавший должность старшего советника армии США по вопросам военного права, назвал действия Трампа «не растягиванием, а разрыванием» правовых норм.

Между тем его администрация утверждает, что действует «по законам войны», чтобы защитить США от «смертельного яда». Однако при этом основными целями стали суда, идущие из Венесуэлы, хотя всплеск смертей от передозировок наркотиков в США связан прежде всего с фентанилом, который завозят в страну из Мексики. В свою очередь, Конгресс не давал разрешения на применение военной силы против наркокартелей.

В секретном уведомлении, попавшем в распоряжение NYT, Трамп заявил, что действия этих группировок равносильны нападению на США и союзников, а значит, Америка ведет с ними «неконвенциональный вооруженный конфликт» — термин, который обычно употребляют для гражданских войн или боевых действий властей с различными группировками.

После теракта 11 сентября 2001 года именно такой статус был присвоен конфликту США с «Аль-Каидой», что позволило Джорджу Бушу-младшему задействовать военные полномочия, но тогда налицо было реальное вооруженное нападение на Америку и получено разрешение Конгресса.

Теперь же Трамп фактически смешивает «войну с наркотиками» в метафорическом смысле с реальной войной, утверждая, что может без суда уничтожать людей, подозреваемых в связях с картелями. В последнем задокументированном эпизоде, 15 сентября, спецназ США уничтожил лодку с тремя людьми, назвав их «незаконными комбатантами».

В Пентагоне утверждают, что миссия ведется в строгом соответствии с американским и международным правом. Но даже юристы Госдепартамента, специализирующиеся на праве вооруженных конфликтов, выражают сомнение: чтобы группа считалась участником войны, она должна быть достаточно организованной.

Например, венесуэльская группировка «Трен де Арагуа», о которой чаще всего упоминает администрация Трампа, по данным американской разведки, состоит из разрозненных локальных ячеек и настолько децентрализована, что трудно представить ее как единую вооруженную силу.

