Дроны атаковали НПЗ в российском Орске 3 3.10.2025, 13:10

3,188

На заводе слышны взрывы, началась эвакуация.

Ударные беспилотники атаковали НПЗ «Орскнефтеоргсинтез», который расположен в городе Орск Оренбургской области РФ. Отмечается, что объект атаки расположен в 1400 км от границы с Украиной, сообщает Astra.

Сообщается, что Орск атаковали ударные беспилотники самолетоподобного типа. По предварительным данным, по меньшей мере 2 дрона упали в черте города. Также был слышен сигнал тревоги.

Также на опубликованных в сети кадрах видно дым и слышны взрывы. Сообщается, что на заводе якобы началась эвакуация.

Сообщается, что предприятие имеет проектную мощность переработки около 6,6 млн тонн нефти в год. Оно производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум и масла различных классов.

В Орске Оренбургской области атакован, предположительно, НПЗ «Орскнефтеоргсинтез»

