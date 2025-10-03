Внезапно умер один из руководителей брестской милиции

Внезапно умер один из руководителей брестской милиции12
Силовик участвовал в подавлении протестов в 2010 и 2020 годах.
Скончался начальник управления оперативно-дежурной службы УВД Брестского облисполкома Александр Воронин.
Смерть полковника оказалась неожиданной — несколько недель назад ему исполнилось 46 лет.
До службы в Бресте Воронин работал в Минске: во время протестов 2020 года занимал должность начальника оперативно-дежурной службы Московского РУВД.
В 2011 году он снялся в фильме СТВ «Плошча. Железом по стеклу: известные кадры — новые подробности». На тот момент он руководил отделом охраны правопорядка и профилактики Московского РУВД.
В официальном некрологе подчеркивается, что «за плечами офицера более двух десятилетий службы родине». В списке его наград — медали «За безупречную службу» II и III степеней.