Внезапно умер один из руководителей брестской милиции 12 3.10.2025, 14:43

4,604

Александр Воронин

Силовик участвовал в подавлении протестов в 2010 и 2020 годах.

Скончался начальник управления оперативно-дежурной службы УВД Брестского облисполкома Александр Воронин.

Смерть полковника оказалась неожиданной — несколько недель назад ему исполнилось 46 лет.

До службы в Бресте Воронин работал в Минске: во время протестов 2020 года занимал должность начальника оперативно-дежурной службы Московского РУВД.

В 2011 году он снялся в фильме СТВ «Плошча. Железом по стеклу: известные кадры — новые подробности». На тот момент он руководил отделом охраны правопорядка и профилактики Московского РУВД.

В официальном некрологе подчеркивается, что «за плечами офицера более двух десятилетий службы родине». В списке его наград — медали «За безупречную службу» II и III степеней.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com