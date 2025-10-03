закрыть
Внезапно умер один из руководителей брестской милиции

12
  • 3.10.2025, 14:43
  • 4,604
Александр Воронин

Силовик участвовал в подавлении протестов в 2010 и 2020 годах.

Скончался начальник управления оперативно-дежурной службы УВД Брестского облисполкома Александр Воронин.

Смерть полковника оказалась неожиданной — несколько недель назад ему исполнилось 46 лет.

До службы в Бресте Воронин работал в Минске: во время протестов 2020 года занимал должность начальника оперативно-дежурной службы Московского РУВД.

В 2011 году он снялся в фильме СТВ «Плошча. Железом по стеклу: известные кадры — новые подробности». На тот момент он руководил отделом охраны правопорядка и профилактики Московского РУВД.

В официальном некрологе подчеркивается, что «за плечами офицера более двух десятилетий службы родине». В списке его наград — медали «За безупречную службу» II и III степеней.

