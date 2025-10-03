закрыть
3 октября 2025, пятница, 15:55
1
  • 3.10.2025, 15:46
Пьяный беларусский дальнобойщик парализовал трассу в Польше

Фура под Вроцлавом перекрыла движение в обе стороны, пробки растянулись на десятки километров.

В пятницу утром, 3 октября, движение на трассе A8 в окрестностях Вроцлава оказалось парализованным из-за серьезного дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика, сообщили в польской полиции.

По данным полиции и пожарной службы, около 06.00 44-летний водитель, управляя грузовиком Scania, врезался в разделительное ограждение. В результате аварии машина оказалась поперек дороги и полностью заблокировала движение в сторону Варшавы. Также фура сбила столб, который упал на встречную полосу — это серьезно затруднило движение в обратном направлении.

Как отмечают местные СМИ, за рулем фуры находился беларус. Он получил в аварии травмы, медики оказывали ему помощь. При проверке алкотестером выяснилось, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — два промилле.

По предварительной информации, авария произошла в момент, когда беларус пытался съехать с развязки, но не справился с управлением.

Из-за инцидента на трассе в сторону Вроцлава образовалась многокилометровая пробка — заторы достигли 20 километров. В обратном направлении движение было затруднено на участке протяженностью около девяти километров.

