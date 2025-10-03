FT: Путин переполнил чашу терпения окружения Трампа 3.10.2025, 19:58

Произошел тектонический сдвиг.

Путин, похоже, переполнил чашу терпения ключевых советников администрации президента США Дональда Трампа.

В ближайшем окружении главы Белого дома произошел «тектонический сдвиг» в отношении к ситуации в Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на знакомого с вопросом чиновника.

По данным источников издания, именно резкий поворот в позиции Вашингтона объясняет решение США предоставить Украине разведданные для ударов по российской энергетической инфраструктуре. В результате только в сентябре в стране остановились пять крупных НПЗ, а дефицит бензина охватил регионы от Дальнего Востока до центра.

Между тем публичные заявления представителей администрации Дональда Трампа становятся все более жесткими. 15 сентября спецпредставитель президента Кит Келлог заявил, что американская армия «надрала бы задницу» российским военным. Через неделю сам Трамп назвал Россию «бумажным тигром» с серьезными экономическими проблемами. По его словам, Россия «бесцельно воюет уже три с половиной года в конфликте, который Реальной Военной Силе следовало бы выиграть меньше чем за неделю». Кроме того, он назвал «глупцом» Дмитрия Медведева, который месяцем ранее пригрозил США ядерным оружием.

Владимир Путин, напротив, демонстрирует игнорирование этих заявлений. «Отрицание реальности в исполнении Путина приобрело уже яростный характер», — считает политолог Аббас Галлямов. В своей речи на «Валдайском клубе» 2 октября Путин похвалил администрацию США за «рациональный подход», отсутствие лицемерия и умение отстаивать интересы, а за продолжение войны обвинил Европу, которая, по его словам, «постоянно эскалирует конфликт».

«Объективно дела у Путина идут все хуже: нет военных побед, экономика скатывается в кризис, общество устало, а ВСУ раз за разом выводят из строя российскую нефтепереработку. Даже Трамп ужесточил риторику», — отмечает Галлямов. По его словам, главной задачей Путина остается демонстрация несгибаемости: «Все должны видеть, что он как раньше лгал, так и продолжает лгать».

