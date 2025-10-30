закрыть
30 октября 2025, четверг
Белорусам предлагают пожаловаться на состояние мостов

  • 30.10.2025, 0:59
Куда звонить?

Комитет госконтроля примет жалобы белорусов на состояние мостов, рассказали в пресс-службе КГК.

Ведомство решило провести горячую линию.

Информацию контролирующий орган примет в четверг, 30 октября.

На горячей линии готовы услышать информацию о проблемах с дорожным покрытием мостов или с конструктивными элементами путепровода.

Поводом для обращения в комитет может стать неопрятный внешний вид сооружения или захламленность прилегающей территории.

Можно сообщить в КГК и о некачественном (несвоевременном) ремонте моста.

Звонки примут по короткому номеру 191. Работать горячая линия будет с 09:00 до 13:00, затем наступит перерыв на час, а с 14:00 до 17:30 можно снова звонить.

Альтернатива – подача жалоб на состояние мостов с подтверждающими фото в чат-бот Telegram-канала КГК.

