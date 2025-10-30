закрыть
30 октября 2025, четверг, 11:08
Трамп объяснил приказ немедленно начать испытания ядерного оружия США

3
  • 30.10.2025, 9:48
  • 3,386
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Места и даты будут объявлены.

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему он поручил Пентагону начать проводить испытания ядерного оружия Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщается в трансляции Белого дома.

В ходе общения с прессой Трампа спросили, почему он написал соответствующий пост, и что побудило его сделать это прям перед встречей с лидером Китая Си Цзиньпином.

В ответ он сказал, что решение связано с тем, что другие страны проводят испытания ядерного оружия, а США - нет.

«Я не связан с другими странами, но, знаете, они все проводят ядерные испытания. У нас ядерного оружия больше, чем у кого-либо. Мы не проводим испытаний. Мы остановили их много лет назад. Но раз другие проводят, думаю, нам тоже стоит», - сказал Трамп.

На уточняющий вопрос, когда и где это будет, президент сказал ожидать: «Это будет объявлено. У нас есть испытательные полигоны. Все объявим».

Что написал Трамп

Напомним, буквально за час до встречи с Си Цзиньпином, Дональд Трамп опубликовал в Truth Social пост, где анонсировал испытания ядерного оружия США.

