Трамп объяснил приказ немедленно начать испытания ядерного оружия США 3 30.10.2025, 9:48

3,386

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Места и даты будут объявлены.

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему он поручил Пентагону начать проводить испытания ядерного оружия Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщается в трансляции Белого дома.

В ходе общения с прессой Трампа спросили, почему он написал соответствующий пост, и что побудило его сделать это прям перед встречей с лидером Китая Си Цзиньпином.

В ответ он сказал, что решение связано с тем, что другие страны проводят испытания ядерного оружия, а США - нет.

«Я не связан с другими странами, но, знаете, они все проводят ядерные испытания. У нас ядерного оружия больше, чем у кого-либо. Мы не проводим испытаний. Мы остановили их много лет назад. Но раз другие проводят, думаю, нам тоже стоит», - сказал Трамп.

На уточняющий вопрос, когда и где это будет, президент сказал ожидать: «Это будет объявлено. У нас есть испытательные полигоны. Все объявим».

Что написал Трамп

Напомним, буквально за час до встречи с Си Цзиньпином, Дональд Трамп опубликовал в Truth Social пост, где анонсировал испытания ядерного оружия США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com