Трамп объяснил приказ немедленно начать испытания ядерного оружия США

Трамп объяснил приказ немедленно начать испытания ядерного оружия США3
- 30.10.2025, 9:48
Места и даты будут объявлены.
Президент США Дональд Трамп объяснил, почему он поручил Пентагону начать проводить испытания ядерного оружия Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщается в трансляции Белого дома.
В ходе общения с прессой Трампа спросили, почему он написал соответствующий пост, и что побудило его сделать это прям перед встречей с лидером Китая Си Цзиньпином.
В ответ он сказал, что решение связано с тем, что другие страны проводят испытания ядерного оружия, а США - нет.
«Я не связан с другими странами, но, знаете, они все проводят ядерные испытания. У нас ядерного оружия больше, чем у кого-либо. Мы не проводим испытаний. Мы остановили их много лет назад. Но раз другие проводят, думаю, нам тоже стоит», - сказал Трамп.
На уточняющий вопрос, когда и где это будет, президент сказал ожидать: «Это будет объявлено. У нас есть испытательные полигоны. Все объявим».
Что написал Трамп
Напомним, буквально за час до встречи с Си Цзиньпином, Дональд Трамп опубликовал в Truth Social пост, где анонсировал испытания ядерного оружия США.