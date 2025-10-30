«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип

30.10.2025, 11:15

Владимир Халип

Фото: RFE/RL

Любопытно все-таки, а что там летало ночью над Рублевкой?

Зловещие знаки возникают по ночам в небе над Москвой. К беспилотникам на исходе октября почти привыкли. А вот что-то незнакомое и непонятное пугает и настораживает очевидцев. С чего бы вдруг над сонными многоэтажками появилось нечто стремительное и жуткое? Будто бы тот самый болид, который когда-то пролетел над Челябинском и взорвался, вышибая окна. Но этот, похоже, на такую роль не претендовал. Пролетел, рассыпая зеленый огонь, и словно канул в бездну. Очевидцы были ошарашены.

К ночным налетам дронов тут уже успели как-то приспособиться. Что поделать, война. А тут какой-то непонятный объект. Точно не китайская пиротехника. И едва ли НЛО. Значит, что-то военное и до крайности секретное. Ладно бы предстало все это взору изумленных граждан в какой-нибудь промзоне. Чего там только не бывает! Или вблизи нефтебазы, оборонного завода, так нет же. Говорят, в Красногорске видели нечто подобное. А еще в Люберцах. И где-то над Рублевским шоссе. Было о чем подумать. Каждому проезжему и прохожему стало уже ясно: добром все это не кончится.

А тут еще в сети подозрительная фотка пошла гулять. Поздний вечер. Улица. Фонарь. Никакой аптеки. Зато кремлевская башня и стена соответственно та же. А под ней - затрапезный пикап с пулеметом. И два каких-то мужичка в затасканных камуфляжах. Стоят, закинув головы, будто пытаясь заглянуть за эту зубчатую стену. Да никак это тот самый дозор, которому выпала высокая честь отразить воздушное нападение на самый сакральный объект?..

Однако с началом последней октябрьской недели нахлынул неудержимый поток самых невероятных событий и смыл напрочь это тяжкое впечатление. Какая разница, кто тут кого охраняет, если на всех телеэкранах страны – секретное совещание где-то в недрах министерства обороны. Генералы и прочие высокие чины, будто только что с передовой. И с ними – главнокомандующий. Как и все, в камуфляже. Только без погон. Понятное дело, все с какими-то ошеломительными новостями. Да никак война кончилась?..

Наивным не повезло. Оказалось, не того ждали. Просто у вождя – большое событие. Страна обрела наконец оружие, то самое, о котором мечтала. Настоящее, чистой воды Wunderwaffe. Нечто подобное по креативности и непредсказуемости ждали мучительно в известном бункере весной сорок пятого года. Но не дождались. И напрасно надеялись. Не с ефрейторским счастьем рассчитывать на невозможное чудо.

А вот если вождь в камуфляже и соответственно в звании, которое пока присвоить себе не решился, так это совсем иное дело. Не зря же этот внезапный выход в эфир с генералами последовал за опрометчивым заявлением Трампа о «Томогавках». А потому в руках генерала Герасимова мятая бумажка, сверяясь с которой он оглашает сенсацию. На стратегическом полигоне 21 октября успешно прошли испытания крылатой ракеты с атомной силовой установкой. Ракета пролетела 14 тысяч километров и находилась в воздухе 15 часов. Это ли не ошеломительная новость? Короче, Россия снова впереди планеты всей. И уже не только в области балета.

Потрясенный мир, по замыслу генштаба, должен был взять паузу и постепенно прийти в себя. Чтобы в наступившей глобальной тишине прошелестел вразумляющий голос вождя: «Аналогов нет!» Все шло четко по кремлевскому замыслу. Казалось даже, вот сейчас они там на своем Западе опомнятся и поспешат в сторону Кремля. Сдаваться и просить о милости грозного повелителя «Буревестника».

Но, как всегда бывает в минуты великих свершений, подвела обслуга. Известное дело – хотели как лучше. И оказалось, что уже в интернете полно всевозможной рекламы. Пропаганда постаралась. Там даже есть кадры, будто бы снятые в секретнейшей лаборатории, где собраны выдающиеся ученые и инженеры этой непостижимой страны. Некая неведомая шарашка путинских времен.

В кадре две будто бы ракеты под прямым углом друг к другу. Они прикрыты брезентом, чтобы враг не увел строго охраняемые секреты. И только головная часть этих зловещих ракет, окрашенная в красный цвет, открыта. Два человека изображают процесс доводки грозного изделия неугомонного военпрома. Оба в белых халатах и шапочках. Один из них взял в руки какой-то кабель. Но не знает, что с ним делать. Второму полегче. Он робко приткнулся где-то у стеллажа и что-то будто бы пишет. Не те ли это дозорны из пикапа, которые под фонарем так старательно охраняли Кремль?

Судя по всему, никакого впечатления эти съемки не произвели. Да и грозные бункерные посиделки с участием вождя и сенсационным сообщением об испытаниях «ракеты судного дня» оказались выстрелом холостым. Ожидаемой «движухи» в мире не возникло. Режим как был , так и остался на обочине. Даже пропагандисты официальных каналов без всякого энтузиазма протараторили новость.

Разве только в зарослях боярышника, где прозябает бесславный «Орешник», было замечено какое-то унылое шевеление. А один из экспертов, предположив, что какие-то умельцы могли бы даже собрать нечто подобное по чертежам пятидесятых годов с отдельными вкраплениями новых идей, задал простейший вопрос. А как они все это запустят в производство? В стране, где даже гвозди делать разучились.

Владимир Халип, специально для Charter97.org

