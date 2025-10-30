Чемпион мира по джиу-джитсу обезвредил вора в метро Лондона 30.10.2025, 23:11

Злоумышленник пытался украсть телефон у женщины.

В Лондоне чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу задержал вора, который пытался украсть телефон у женщины на станции метро, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, 29-летний Иван Скоко стал свидетелем, как мужчина попытался выхватить смартфон у пассажирки, когда та садилась в вагон. Злоумышленник действовал на перроне в час пик.

«Я услышал очень громкий крик. Женщина кричала, что ее пытаются ограбить», — вспоминает мужчина.

Иван, имеющий 15 лет опыта в боевых искусствах, мгновенно отреагировал: он схватил подозреваемого, повалил его на землю и обездвижил с помощью болевого приема. Пока он удерживал задержанного, очевидцы вызвали транспортную полицию.

Во время задержания Скоко предположил, что у мужчины может быть оружие, и предупредил его, что не стоит оказывать сопротивление. При обыске у задержанного обнаружили ржавый молоток за поясом и два смартфона.

«Я почувствовал что-то в его кармане, я предположил, что это лезвие, поэтому я держал его руку очень близко. К счастью, женщине удалось удержать свой телефон», — добавил Иван.

Представитель транспортной полиции Великобритании подтвердил, что мужчина был арестован по подозрению в краже и хранении оружия.

«Я отреагировал, чтобы помочь уязвимому человеку. Я чувствовал, что это мой долг перед обществом», — добавил британец.

