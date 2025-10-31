«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип

Книга Фельштинского — готовый учебник истории.

Вчера я наконец взяла в руки свой экземпляр книги Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной». Как всякий вдумчивый читатель, первым делом я, конечно, начала рассматривать картинки. На фотографиях все еще живы: Юрий Захаренко, Олег Бебенин, Анатолий Майсеня, Геннадий Карпенко, Вероника Черкасова, Павел Шеремет, Станислав Шушкевич. Самое трудное — добавить «и другие». Потому что их уже слишком много — тех, кого мы успели похоронить за эти годы. Тех, кто не дожил до свободы. Тех, кого хладнокровно убили или равнодушно отняли возможность жить дальше.

Потом я решила прочитать вступление и, может быть, начало первой главы — и не смогла оторваться до глубокой ночи. Казалось бы, ну зачем мне читать про свою подругу — я и так о ней все знаю. Но эта книга — не о Наташе. Эта книга о нас с вами, о нашей истории последних десятилетий, о наших потерях и надеждах, о стране, которую мы мучительно пытаемся вернуть.

Я вспоминаю журналистский марш в тюремных робах. Это 1997 год, Павел Шеремет арестован за сюжет о дырах в государственной границе. Мы все надеваем тюремные робы и выходим требовать его освобождения. А до того выходим стихийным шествием – к МИДу, КГБ, комитету погранвойск, администрации Лукашенко. Наташе Радиной 18 лет, она практикантка в газете «Имя».

Я помню стотысячный тираж газеты «Наша свабода»в 2001 году, посвященный жертвам политических убийств. Этот спецвыпуск силами волонтеров раскидан по почтовым ящикам: белорусы, которые привыкли смотреть телевизор, должны знать, что в их стране убивают оппонентов Лукашенко. В том спецвыпуске — тяжелые и горькие интервью с женами убитых оппозиционеров. Автор всех этих интервью — Наташа Радина. Ей 22 года, она работает в газете «Наша свабода».

Я помню тюремную камеру СИЗО КГБ. Обвинение в организации массовых беспорядков уже предъявлено, статья особо тяжкая, надежд на быстрое освобождение не осталось. Мы курим в забранную решетками форточку и шепчемся. «Только бы сайт обновлялся, только бы сайт обновлялся, все остальное как-нибудь переживу», — Наташе Радиной 31 год, она заключенная камеры №10.

Я помню лето 2011 года. Каждый вечер по скайпу мы обсуждаем приговоры нашим друзьям и близким, этапы и передачи, санкции и репрессии. В скайпе совсем чужой контакт, незнакомая аватарка. За этой незнакомой аватаркой Наташа Радина. Ей 32 года, она в розыске, прячется в Москве без документов, едва ли не ползком, чтобы не увидели с улицы, выходит на балкон вдохнуть свежего воздуха.

Я помню еще многое. И то, как сотни людей во всем мире пытались помочь переправить Наташу в Европу, и ее опасное путешествие из Нидерландов в Литву — все так же, нелегально, без документов. И блокировку «Хартии’97» в 2018 году, когда всем еще казалось, что ничего страшного не произошло: ну подумаешь, радикальный сайт заблокировали, зато всем остальным нормально живется, их никто не блокирует, на пресс-конференции аккредитовывают и официальные комментарии дают. Наташа тогда говорила коллегам, журналистам работающих в Беларуси медиа: вы хоть понимаете, что вы следующие? Не понимали. А между тем до тотальной зачистки оставалось меньше трех лет. Как знать, если бы тогда всем профессиональным сообществом встали на защиту «Хартии», может, и 2020 год закончился бы иначе, и не сидели бы журналисты сегодня в тюрьмах.

История, конечно, с сослагательным наклонением не в ладах, и выражение «если бы» - возможно, самое бесполезное на свете. Но совершенно точно могу сказать, что книга Фельштинского — это фактически готовый учебник истории. Истории последних трех десятилетий, истории борьбы белорусов с диктатурой, истории репрессий и противостояния. Уже выросло поколение, которое не знает, кто такой Павел Шеремет и какова была его роль в независимой журналистике Беларуси. Выросло поколение, которое во время протестов 2010 года ходило в детский сад. Выросло поколение, которое родилось позже, чем убили Юрия Захаренко и Виктора Гончара.

А совсем скоро вырастет и поколение, которое не будет помнить, что там такое непонятное случилось в 2020 году.

В книге «Беларусь Натальи Радиной» все это есть. Сама Наташа там, разумеется, тоже есть. Со всеми своими уголовными делами, бегством, бездомностью — как и все мы. И с неубиваемой верой в то, что все изменится, — как и все мы.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

