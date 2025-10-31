В Беларуси вводят новые правила по кредитам и отменяют льготы для дачников 31.10.2025, 10:57

2,604

Фото: svaboda.org

Что еще изменится в ноябре?

Последний осенний месяц сулит белорусам новые правила по кредитам, отмену сезонных льгот для дачников и дедлайн на уплату имущественных налогов, пишет «Телеграф».

Что будет с кредитами в ноябре?

Сразу несколько событий в ноябре повлияют на кредитно-денежную политику страны. Во-первых, с 1 ноября Национальный банк Беларуси вводит две новые расчетные величины стандартного риск а (РВСР). Впервые такой инструмент решили применять к инвестиционным кредитам, выдаваемым юрлицам.

Впрочем, РВСР для новых кредитов физлицам (за исключением льготных) осталась неизменной - 19,1% годовых (такое значение действует с июля 2025 года). Следовательно, существенного «подорожания» кредитов для рядовых белорусов до конца года (в новые РВСР установили сразу на 2 месяца) ожидать не стоит. Как, впрочем, и существенного роста доходности по рублевым вкладам - РВСР для новых срочных безотзывных банковских вкладов также осталась на октябрьском уровне - 15,64% годовых .

А вот выдавать кредиты в ноябре начнут по-новому. Теперь банки будут обязаны не перечислять деньги по кредиту в день заключения договора, а ждать до следующего дня. Или заключать сам договор на следующий день после обращения клиента.

Все дело в новой инструкции, которая заработает с 22 ноября . Она обязала банки еще до заключения кредитного договора информировать клиентов – под роспись - о приемах мошенников.

Лимиты на наличные и отмена комиссии

В ноябре заработают новые лимиты на снятие наличных любым бесконтактным способом, в том числе с использованием токенов для мобильных платежных сервисов, у одного из крупнейших банков страны – Беларусбанка. В зависимости от вида карты лимит будет составлять от 600 до 1000 рублей , причем они будут действовать в банкоматах как самого Беларусбанка, так и любого другого банка на территории Беларуси.

Аналогичные лимиты недавно ввел другой белорусский банк – Белагропромбанк. Объяснили это заботой о деньгах клиентов и борьбой с мошенниками, которые похищают деньги со счетов белорусов, выуживая у них информацию для регистрации банковских карт в мобильных платежных приложениях.

Приятной новостью для клиентов Беларусбанка станет отмена одной из самых распространенных комиссий, на которую часто жаловались клиенты банка, в том числе, в официальных соцсетях финансового учреждения - за переводы денежных средств между карточками самого же Беларусбанка. Деньги за эту операцию перестанут снимать с 1 ноября.

Оплата картой в общественном транспорте

Кстати, банковские карты теперь придутся к месту не только в магазинах, но и в общественном транспорте. Во-первых, с 1 ноября платежными терминалами должны быть оборудованы все маршрутки.

Впрочем, понятие «платежного терминала» , как оказалось, предполагает не только физический карточный платежный терминал. Такие электронные платежные сервисы безналичной оплаты, как «Оплати», E-POS, SmartPay, Cashew к ним приравняли, так что садиться в маршрутку без наличной «подстраховки» все же не стоит.

Между тем, в Минске в ноябре расширится эксперимент по оплате банковской картой проезда в общественном транспорте. Если сейчас картой можно расплатиться только в троллейбусе № 1 (маршрут «Зеленый Луг 6 – ст.м. «Московская»), то с 1 ноября – еще и в автобусе № 1 .

Конец дачных льгот

А вот для одной категории пассажиров приход ноября означает окончание действующих льгот. Речь о пожилых людях, которые достигли общеустановленного пенсионного возраста (для женщин - 58 лет, для мужчин – 63).

В летний период они имеют право на 50%-ную скидку на билеты в поездах региональных линий экономкласса. Но уже 31 октября действие такой «дачной» скидки официально заканчивается.

Дедлайн по имущественным налогам

В ноябре также истекает срок уплаты обязательных имущественных налогов - это транспортный налог, земельный налог и налог на недвижимость. Их нужно оплатить не позднее 17 ноября 2025 года, иначе начнет капать пеня, а неплательщика дополнительно могут оштрафовать за несвоевременную оплату налога.

Каникулы и длинные выходные

Ну а начнется ноябрь со школьных каникул. Неделя свободы от домашних заданий, школьной формы и обязанности вставать в раннюю рань не может не радовать детей.

Ну а в конце каникул у родителей школьников будет возможность провести чуть больше времени вместе с семьей. Все благодаря дополнительному выходному дню, образовавшемуся из-за того, что День Октябрьской революции, который отмечается 7 ноября и в нашей стране объявлен общереспубликанским праздником и официальным выходным днем, в этому годы выпал на пятницу.

Отрабатывать «лишний» выходной не придется, так что у тех, кто работает по классической пятидневке, получатся длинные трехдневные выходные с пятницы по воскресенье - 7, 8 и 9 ноября.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com