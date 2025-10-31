«Китаю невыгодна победа России» 31.10.2025, 13:43

Фото: Getty Images

Пекин заинтересован в ослаблении Москвы.

Президент США Дональд Трамп оценил «на 12 из 10» свою встречу с главой КНР Си Цзиньпином 30 октября в Южной Корее. Глава Белого дома также отметил, что вопрос завершения войны в Украине «поднимался очень серьезно» и заявил, что «Си поможет» и они вместе будут работать над этой проблемой.

Известный украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в интервью сайту Charter97.org выразил сомнение в желании Си давить на Путина по вопросу войны в Украине:

— А зачем ему это делать? Какой интерес Си Цзиньпина делать подарки Трампу? Ведь сейчас это задача Трампа — он стремится быть главным миротворцем в мире. Одно дело договариваться по редкоземельным металлам, по тарифам — есть прямой интерес Китая и США, чтобы не было торговой войны. В случае Украины речь идет о конфликте, к которому Китай формально не причастен.

Все повторяют фразу министра иностранных дел Китая о том, что для Пекина невыгодно поражение России. Да, это так, но о поражении, к сожалению, сейчас речь не идет. Китаю невыгодна и победа России. Продолжение войны создает определенные проблемы для Пекина, но устраивает его, потому что эта война ослабляет Россию.

Китаю невыгодна эскалация войны, а тем более ее перенос на соседние страны, особенно на страны Европейского союза, потому что это будет угрозой экономическим интересам. Так что у Китая противоречивый интерес в этом плане, но нет явного прямого интереса проявлять особую активность в завершении этой войны.

Если бы Трамп не занимался этой войной, то тогда я не исключаю, что, может быть, Китай, совместно с некоторыми своими партнерами, проявил бы больше активности, чтобы показать свою роль миротворца, показать свою глобальную роль — что он может прекращать такого рода конфликты. Здесь же ведущую роль играют США, а это конкурент, соперник. Сейчас между собой договариваются, но зачем помогать конкуренту, зачем делать его еще более успешным?

Пока я здесь не вижу явного прямого интереса Китая. Может быть, он появится в силу тех или иных обстоятельств. Поскольку пока никакой информации о таких совместных действиях нет, нет и конкретных договоренностей.

