Владимир Фесенко о встрече Трампа и Си: На это заявление важно обратить внимание 2 30.10.2025, 16:45

2,038

Владимир Фесенко

США, Россия и Китай начинают «ядерную гонку»?

Президент США Дональд Трамп оценил «на 12 из 10» свою встречу с главой КНР Си Цзиньпином 30 октября в Южной Корее. Глава Белого дома также отметил, что вопрос завершения войны в Украине «поднимался очень серьезно» и заявил, что «Си поможет» и они вместе будут работать над этой проблемой.

После переговоров Трамп объявил о снижении пошлин на китайские товары на 10%.

Насколько реальным может быть сотрудничество Вашингтона и Пекина по достижению мира в Украине? Какие точки соприкосновения есть у двух сверхдержав по совместному давлению на Кремль?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Давайте для начала отметим, что такого рода заявления — в стиле Трампа. С одной стороны, он так говорит, когда встреча в целом прошла положительно, и результатами он в основном доволен. Дальше идут уже классические трамповские преувеличения. Это часть его политического стиля, часть его риторики.

У него всегда все очень хорошо: у него хорошие отношения с Ким Чен Ином, с Путиным, с Си Цзиньпином. Если что-то не складывается, то Трамп об этом тоже говорит. Если есть реальные проблемы, он это все-таки отмечает: не удается договориться, Путин не соглашается закончить войну. Или какая-то другая проблема возникла — ХАМАС нарушает перемирие.

Эта оценка Трампа, я думаю, говорит о том, что в целом встреча прошла доброжелательно и позитивно. В общем и целом договорились, как раньше было принято говорить в таких случаях. Вот в общем и целом Трамп и Си Цзиньпин договорились.

Но, как известно, дьявол в деталях.

Я бы не был таким большим оптимистом, считая, что все — «теперь Трамп и Си Цзиньпин решили все проблемы», в том числе и по Украине.

Приведу конкретный пример. Трамп в контексте встречи с Си Цзиньпином написал очень показательный пост о том, что он дал указание готовиться к возобновлению ядерных испытаний. Многих это даже несколько удивило. Большинство комментаторов считает, что это ответ России — ответ на испытания «Буревестника», «Посейдона».

Путин играется в ракеты, а Трамп показывает Путину: у нас тоже есть ядерное оружие, и мы будем его модернизировать. Пока это предупреждение — такой демонстративный ответ Путину: «Не надо меня пугать, я тебя тоже могу напугать». Посмотрим, будет ли возобновление испытаний ядерного оружия, потому что это очень серьезно. Если это начнется, будет новая гонка ядерных вооружений.

Однако в этом заявлении Трампа речь идет и о Китае. Сегодня Китай — третий, как написал Трамп, и сильно отстает от США и России, но завтра он может догнать. То есть модернизация ядерного оружия США, в том числе, связана с вызовами Китая.

Я объясню, в чем тут смысл. Дело в том, что Трамп еще со времен своего первого президентства выступает за то, чтобы Китай присоединился к Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений. Но Китай отказался. И Россия, кстати, тоже отказалась.

На первом сроке Трампа договор не был подписан, не был продлен. Продлил уже Байден с Россией, но Китай остался вне этого Договора. Договор очень важный — он сдерживает ядерный потенциал, и нужно как-то и Китай присоединять к нему, а Китай не хочет. Я уверен, Трамп поднимал эту тему. Си Цзиньпин мягко, не конфликтно сказал «нет».

Не по всем вопросам они договорились, судя по всему.

То, что договорились по торгово-экономическим соглашениям, по TikTok, вроде бы по редкоземельным металлам — давайте подождем конкретных документов, подписания соответствующих соглашений, тогда все эти позитивные реляции Трампа подтвердятся. Тогда можно будет сказать, что встреча прошла очень результативно.

Теперь, что касается Украины. Здесь я очень сдержан. У меня и до встречи не было, и сейчас нет никаких иллюзий относительно того, что эта встреча приблизит завершение войны в Украине.

Сошлюсь на Трампа. Что он сказал в комментарии журналистам? Известная фраза, которую он повторил: «Они еще хотят повоевать», — имеется в виду Россия и Украина. Эту фразу Трамп произносит тогда, когда не удается договориться об окончании военных действий. В данном случае, раз он это сказал, нет никаких конкретных договоренностей, чтобы остановить войну между Россией и Украиной.

Если бы, например, они договорились о чем-то совместном — саммите, на который пригласят Россию и Украину, какой-то мирной конференции или совместной челночной миссии представителей США и Китая по работе с Россией и Украиной, — то об этом было бы сказано. Но никакой конкретики нет.

Скорее всего, Си Цзиньпин мог пообещать Трампу, что он поговорит с Путиным и что он тоже выступает за завершение войны. Да, формально выступает, правда, официальная позиция Китая появилась только в первую годовщину большой войны между Россией и Украиной — в феврале 2023 года.

Посмотрим, что будет дальше, но никакого прорыва, никаких активных публичных действий Китая, направленных на завершение войны, я пока не вижу. Нет никаких явных предпосылок для того, чтобы Китай сейчас что-то очень серьезное, весомое сделал для того, чтобы эта война завершилась. Давить на Путина Си Цзиньпин точно не будет. Поговорить — да, это я вполне допускаю.

Что может быть позитивным? Если отношения между Китаем и США, особенно торгово-экономические, будут неконфликтными, если появится политическое взаимодействие Китая и США, тогда, может быть, через некоторое время, если Пекин придет к пониманию, что сейчас лучше прекратить войну в Украине, не создавать рисков для глобальной торговли, он сыграет более активную роль в завершении российско-украинской войны.

Но пока, судя даже по комментариям Трампа, я не вижу никаких конкретных решений, никаких явных конкретных предпосылок для более активных действий Китая по завершению этой войны.

— Почему вы так уверены, что Си не будет давить на Путина?

— А зачем ему это делать? Какой интерес Си Цзиньпина делать подарки Трампу? Ведь сейчас это задача Трампа — он стремится быть главным миротворцем в мире. Одно дело договариваться по редкоземельным металлам, по тарифам — есть прямой интерес Китая и США, чтобы не было торговой войны. В случае Украины речь идет о конфликте, к которому Китай формально не причастен.

Все повторяют фразу министра иностранных дел Китая о том, что для Пекина невыгодно поражение России. Да, это так, но о поражении, к сожалению, сейчас речь не идет. Китаю невыгодна и победа России. Продолжение войны создает определенные проблемы для Пекина, но устраивает его, потому что эта война ослабляет Россию.

Китаю невыгодна эскалация войны, а тем более ее перенос на соседние страны, особенно на страны Европейского союза, потому что это будет угрозой экономическим интересам. Так что у Китая противоречивый интерес в этом плане, но нет явного прямого интереса проявлять особую активность в завершении этой войны.

Если бы Трамп не занимался этой войной, то тогда я не исключаю, что, может быть, Китай, совместно с некоторыми своими партнерами, проявил бы больше активности, чтобы показать свою роль миротворца, показать свою глобальную роль — что он может прекращать такого рода конфликты. Здесь же ведущую роль играют США, а это конкурент, соперник. Сейчас между собой договариваются, но зачем помогать конкуренту, зачем делать его еще более успешным?

Пока я здесь не вижу явного прямого интереса Китая. Может быть, он появится в силу тех или иных обстоятельств. Поскольку пока никакой информации о таких совместных действиях нет, нет и конкретных договоренностей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com