Белорус Илья Шкурин сделал голевую передачу в чемпионате Польши
- 31.10.2025, 23:15
У его команды третья победа подряд.
«Катовице» уверенно обыграл «Термалику» в 14-м туре чемпионата Польши по футболу.
Термалика — Катовице — 0:3 (Клеменц, 13, Маркович, 76, 89).
Белорусский нападающий Илья Шкурин начал игру на скамейке запасных, а вступил в нее на 62-й минуте, когда его команда уже вела с минимальным счетом.
При участии Шкурина был забит последний гол гостей. Он ассистировал Эману Марковичу, который оформил дубль.
«Катовице» благодаря серии из трех побед поднялся на 10-ю строку в таблице польского Д1.