Белорус Илья Шкурин сделал голевую передачу в чемпионате Польши 31.10.2025, 23:15

У его команды третья победа подряд.

«Катовице» уверенно обыграл «Термалику» в 14-м туре чемпионата Польши по футболу.

Термалика — Катовице — 0:3 (Клеменц, 13, Маркович, 76, 89).

Белорусский нападающий Илья Шкурин начал игру на скамейке запасных, а вступил в нее на 62-й минуте, когда его команда уже вела с минимальным счетом.

При участии Шкурина был забит последний гол гостей. Он ассистировал Эману Марковичу, который оформил дубль.

«Катовице» благодаря серии из трех побед поднялся на 10-ю строку в таблице польского Д1.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com