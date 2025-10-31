закрыть
Белорус Илья Шкурин сделал голевую передачу в чемпионате Польши

  • 31.10.2025, 23:15
Белорус Илья Шкурин сделал голевую передачу в чемпионате Польши

У его команды третья победа подряд.

«Катовице» уверенно обыграл «Термалику» в 14-м туре чемпионата Польши по футболу.

Термалика — Катовице — 0:3 (Клеменц, 13, Маркович, 76, 89).

Белорусский нападающий Илья Шкурин начал игру на скамейке запасных, а вступил в нее на 62-й минуте, когда его команда уже вела с минимальным счетом.

При участии Шкурина был забит последний гол гостей. Он ассистировал Эману Марковичу, который оформил дубль.

«Катовице» благодаря серии из трех побед поднялся на 10-ю строку в таблице польского Д1.

