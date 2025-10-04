закрыть
4 октября 2025, суббота, 4:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Центробанке РФ призвали готовиться к ускорению инфляции

  • 4.10.2025, 3:55
В Центробанке РФ призвали готовиться к ускорению инфляции

Из-за повышения налогов.

Повышение налогов, которое правительство России запланировало на 2026 год, ускорит инфляцию, предупредил в интервью РБК зампред Центробанка Алексей Заботкин.

По его словам, 0,6-0,7 процентного пункта к росту индекса потребительских цен добавит увеличение до 22% ставки НДС — ключевого оборотного налога, который зашит в стоимость почти всех товаров и услуг в стране,

«Это мое личное такое текущее ожидание. Дальше будем смотреть по данным», — сказал Заботкин. Он добавил, что конечные цены будут зависеть от желания бизнеса переложить рост налогов на потребителя. «Если спрос более сдержанный, то перенос будет меньше», — пояснил Заботкин.

По данным Росстата, на конец сентября годовая инфляция в России замедлилась до 8% после 2-летнего рекорда на уровне 10,3% в марте. Минэкономразвития прогнозирует, что к концу года темпы роста цен упадут до 6,8%, а в следующем выйдут на цель ЦБ — 4%.

Помимо повышения НДС — второго за последние 7 лет — власти готовят радикальную налоговую реформу для малого бизнеса. Порог упрощенной системы налогообложения (УСН), которая позволяет работать без уплаты НДС, будет снижен с 60 млн рублей годовой выручки до 10 млн. Также запланирована отмена налоговых льгот для IT-компаний, которые сейчас платят страховые взносы по сниженной ставке 7,6%.

В текущем году правительство РФ уже провело крупнейшую за десятилетия налоговую реформу: был повышен налог на прибыль, введена дифференцированная шкала НДФЛ, а кроме того, выросли пошлины и акцизы, в том числе на топливо.

Но этого оказалось мало бюджету, которому в следующем году предстоит потратить 30% расходов на армию и почти 40% — на все силовые структуры в целом. Его нефтегазовые доходы упали на 20%, а дефицит, по последним оценкам Минфина, по почти впятеро превысит изначальный план — 5,7 трлн рублей вместо 1,2 трлн.

По оценкам Минфина, повышение НДС принесет в бюджет 4,4 трлн рублей в ближайшие 3 года. Еще 3,1 трлн власти планируют собрать за счет «мобилизации доходов».

Повышение налогов создаст условия для «дальнейшего развития» экономики, заявил на дискуссионном клубе «Валдай» в четверг президент Владимир Путин. «Это даст возможность найти лучший баланс и Центральному банку при принятии решения по макроэкономическим вопросам, связанным с ключевой ставкой, и правительству по расходам бюджета, и удержать основные параметры», — пояснил он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина