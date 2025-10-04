В Центробанке РФ призвали готовиться к ускорению инфляции 4.10.2025, 3:55

Из-за повышения налогов.

Повышение налогов, которое правительство России запланировало на 2026 год, ускорит инфляцию, предупредил в интервью РБК зампред Центробанка Алексей Заботкин.

По его словам, 0,6-0,7 процентного пункта к росту индекса потребительских цен добавит увеличение до 22% ставки НДС — ключевого оборотного налога, который зашит в стоимость почти всех товаров и услуг в стране,

«Это мое личное такое текущее ожидание. Дальше будем смотреть по данным», — сказал Заботкин. Он добавил, что конечные цены будут зависеть от желания бизнеса переложить рост налогов на потребителя. «Если спрос более сдержанный, то перенос будет меньше», — пояснил Заботкин.

По данным Росстата, на конец сентября годовая инфляция в России замедлилась до 8% после 2-летнего рекорда на уровне 10,3% в марте. Минэкономразвития прогнозирует, что к концу года темпы роста цен упадут до 6,8%, а в следующем выйдут на цель ЦБ — 4%.

Помимо повышения НДС — второго за последние 7 лет — власти готовят радикальную налоговую реформу для малого бизнеса. Порог упрощенной системы налогообложения (УСН), которая позволяет работать без уплаты НДС, будет снижен с 60 млн рублей годовой выручки до 10 млн. Также запланирована отмена налоговых льгот для IT-компаний, которые сейчас платят страховые взносы по сниженной ставке 7,6%.

В текущем году правительство РФ уже провело крупнейшую за десятилетия налоговую реформу: был повышен налог на прибыль, введена дифференцированная шкала НДФЛ, а кроме того, выросли пошлины и акцизы, в том числе на топливо.

Но этого оказалось мало бюджету, которому в следующем году предстоит потратить 30% расходов на армию и почти 40% — на все силовые структуры в целом. Его нефтегазовые доходы упали на 20%, а дефицит, по последним оценкам Минфина, по почти впятеро превысит изначальный план — 5,7 трлн рублей вместо 1,2 трлн.

По оценкам Минфина, повышение НДС принесет в бюджет 4,4 трлн рублей в ближайшие 3 года. Еще 3,1 трлн власти планируют собрать за счет «мобилизации доходов».

Повышение налогов создаст условия для «дальнейшего развития» экономики, заявил на дискуссионном клубе «Валдай» в четверг президент Владимир Путин. «Это даст возможность найти лучший баланс и Центральному банку при принятии решения по макроэкономическим вопросам, связанным с ключевой ставкой, и правительству по расходам бюджета, и удержать основные параметры», — пояснил он.

