Мюнхенский аэропорт закрыт вторую ночь подряд из-за дронов

  • 4.10.2025, 8:05
Диспетчеры остановили все взлеты и посадки.

Международный аэропорт Мюнхена уже вторую ночь подряд вынужден приостанавливать работу из-за сообщений о появлении беспилотников вблизи взлетно-посадочных полос. Ситуация привела к массовым задержкам и перенаправлению рейсов.

Об этом сообщает BILD.

В пятницу вечером авиасообщение Германии снова оказалось под угрозой. В 21:28 диспетчеры остановили все взлеты и посадки в аэропорту Мюнхена после предупреждения о дронах. По информации федеральной полиции, «безопасность превыше всего», поэтому было принято решение о временной блокировке рейсов.

Работа полиции

В операции задействованы все силы полиции Мюнхена. Сотрудники проверяют сигналы о возможных беспилотниках и ведут поиски. Пока неизвестно, сколько продлится запрет на полеты, однако меры объясняются необходимостью предотвратить риски для пассажиров и экипажей.

Сообщение аэропорта

На официальном сайте аэропорта отмечается: «Вечером 3 октября немецкая служба управления воздушным движением (DFS) ограничила выполнение рейсов в аэропорту Мюнхена из-за неподтвержденных наблюдений дронов и приостановила их до дальнейшего уведомления».

Последствия для пассажиров

По данным Flightradar24, вечером пятницы перенаправили 17 рейсов. Днем ранее подобная ситуация также нарушила работу воздушной гавани: около 3000 пассажиров провели ночь в терминале, разместившись на раскладушках и скамейках.

Закрытие аэропорта в ночь на 3 октября

Вечером 2 октября вблизи международного аэропорта Мюнхена зафиксировали появление неопознанных беспилотников. В связи с этим работа аэропорта была приостановлена. Поздно вечером четверга аэропорт закрыли, а взлетно-посадочные полосы оказались недоступными для использования из соображений безопасности.

