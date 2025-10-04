закрыть
4 октября 2025, суббота, 9:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Франкенштейн» атакует Европу

  • 4.10.2025, 8:32
  • 2,482
«Франкенштейн» атакует Европу

Что известно о новом варианте COVID-19.

В Европе стремительно распространяется новый вариант COVID-19 под названием «Франкенштейн», который отмечается повышенной заразностью и вызывает беспокойство среди медиков.

Об этом сообщает SRF.

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), уже в начале сентября новый вариант коронавируса XFG, получивший неофициальное название «Франкенштейн», составил более 80 % новых зарегистрированных случаев COVID-19 на континенте, фактически став доминантным штаммом.

Инфекционист Алессандро Диана, эксперт информационно-вакцинальной платформы InfoVac, в интервью швейцарскому телевидению RTS объяснил, что новый вариант является сочетанием двух подвариантов «Омикрона». По его словам, люди, которые сейчас имеют симптомы, похожие на простуду - боль в горле, ломоту в теле, насморк - вполне могут быть инфицированы именно этим вариантом COVID-19.

Несмотря на повышенную заразность, вариант XFG не считается более опасным, чем предыдущие штаммы. Симптомы остаются похожими на типичную респираторную инфекцию: насморк, боль в горле, боль в мышцах и общее недомогание.

Диана успокаивает: имеющиеся вакцины остаются эффективными против «Франкенштейна». Однако прививки пока рекомендованы прежде всего для людей из групп риска - лиц старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями и беременных.

«В сфере общественного здоровья нас прежде всего интересует нагрузка на систему. Сейчас больницы не перегружены, ситуация контролируемая», - подчеркнул эксперт.

Кстати, врачи отмечают, что COVID-19 все больше приобретает сезонный характер, подобный гриппу. Вакцинация отныне происходит по аналогичному принципу - с акцентом на защиту уязвимых групп населения в периоды сезонных вспышек.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина