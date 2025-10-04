ВСУ зачистили от оккупантов четыре населенных пункта 4.10.2025, 9:33

На одном из самых «горячих» участков фронта.

Днепропетровщине - DeepState Оккупационная армия РФ пытается закрепиться на административной границе с Днепропетровской областью, но ВСУ не дают это сделать.

Бойцы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ зачистили от российских оккупантов три села в Днепропетровской области. Еще одно село зачистила 141-я отдельная механизированная бригада.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский аналитический проект DeepState.

По данным DeepState, в частности, за последнее время ВСУ зачистили от врага Сосновку, Хорошее, Новоселовку и Январское. Там продолжаются стабилизационные мероприятия.

Сейчас российские оккупанты вновь пытаются захватить Новоселовку и Январское. Бои в этих населенных пунктах продолжаются. Украинские защитники не дают врагу закрепиться. Проблема еще заключается в том, что на южном фланге под натиском оккупантам Силам обороны пришлось отступить.

Населенные пункты, которые зачистили бойцы ВСУ в Днепропетровской области, относятся к Новопавловскому участку фронта. Сейчас это один из самых «горячих» участков фронта. Оккупационная армия РФ пытается здесь закрепиться на административной границе с Днепропетровской областью, но ВСУ не дают это сделать.

Например, на этой неделе в село Вербовое пыталась проникнуть российская диверсионно-разведывательная группа. Оккупанты хотели снять на видео установку своего флага. Бойцы ВСУ ликвидировали противника (только один оккупант сумел убежать). Вербовое находится в зоне ответственности 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Правда, оккупанты поспешили заявить о якобы захвате этого села. Командование 110-й отдельной мехбригады ВСУ опровергло этот фейк.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com