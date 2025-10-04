Украинские дроны обнаружили и уничтожили замаскированную артиллерию РФ 4.10.2025, 13:42

Точное попадание показали на видео.

На Лиманском направлении украинские дроны батальона «Signum» уничтожили четыре вражеские пушки, включая три, спрятанные под маскировочными сетками, и одну боевую пушку. Точные удары позволили нейтрализовать угрозу обстрелов для наших воинов и мирных городов.

Об этом сообщает «Signum».

Украинские военные с помощью дронов поразили замаскированные пушки на лиманском направлении.

Пилоты батальона SIGNUM отработали по вражеским пушкам. Было уничтожено четыре единицы артиллерии.

«Три из них враг пытался спрятать в капонирах и под маскировочными сетками. Но наши дроны нашли и поразили их. Четвертая пушка была в работе, ствол в боевой готовности. Мы такого не допускаем - точное попадание дрона прямо в ствол лишило врага еще одного оружия», - добавили военные.

