Украинские дроны обнаружили и уничтожили замаскированную артиллерию РФ
- 4.10.2025, 13:42
Точное попадание показали на видео.
На Лиманском направлении украинские дроны батальона «Signum» уничтожили четыре вражеские пушки, включая три, спрятанные под маскировочными сетками, и одну боевую пушку. Точные удары позволили нейтрализовать угрозу обстрелов для наших воинов и мирных городов.
Об этом сообщает «Signum».
Украинские военные с помощью дронов поразили замаскированные пушки на лиманском направлении.
Пилоты батальона SIGNUM отработали по вражеским пушкам. Было уничтожено четыре единицы артиллерии.
«Три из них враг пытался спрятать в капонирах и под маскировочными сетками. Но наши дроны нашли и поразили их. Четвертая пушка была в работе, ствол в боевой готовности. Мы такого не допускаем - точное попадание дрона прямо в ствол лишило врага еще одного оружия», - добавили военные.