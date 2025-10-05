Белорусский врач опровергла один из мифов о простуде 5.10.2025, 2:40

Он касается температуры.

Повышенная температура лишь один из симптомов ОРВИ. Температура может быть, а может и не быть, но человек все равно болен при наличии кашля, соплей, больного горла.

Миф об отсутствии иммунитета или отказе организма бороться с болезнью при простуде без температуры в комментарии проекту 24health.by развеяла завкафедрой детских инфекционных болезней Белорусского государственного медуниверситета, доктор медицинских наук, профессор Оксана Романова.

По ее словам, респираторные вирусные инфекции могут провоцировать более 300 возбудителей. Причем некоторые могут сопровождаться повышением температуры, но большинство – нет. Что касается повышения температуры при простуде, то это реакция организма, и она показывает, что идет выработка большого количества цитокинов – белков иммунной системы, обеспечивающих межклеточные взаимодействия.

«Судить по ней о крепости иммунитета или делать выводы, борется организм с инфекцией или нет, не стоит. Есть реакция – будет температура, нет реакции – температуры не будет», - отметила Оксана Романова.

Профессор отметила, что температура повышается лишь у одного из пяти болеющих ОРВИ.

По словам Оксаны Романовой, чаще всего отсутствие повышенной температуры тела характерно для простудных вирусных заболеваний, когда есть сопли, кашель, боль в горле и слабость. Однако, если температура подскочила и есть эти перечисленные симптомы, то можно предположить грипп, аденовирусные инфекции, энтеровирусы.

Оксана Романова подчеркнула, что отсутствие температуры при простуде не означает, что человек не заразен. Заболели – оставайтесь дома и лечитесь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com