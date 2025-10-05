За 30 лет площади под картофель в Беларуси сократились в 4,5 раза 1 5.10.2025, 16:34

Снижение производства спровоцировало прошлой зимой настоящий дефицит картофеля.

За 30 лет площади под картофель в Беларуси сократились в 4,5 раза. В 1992 году его сажали на 779 тысячах гектаров, а в 2022 году — всего на 173,4 тысячи гектара, передает «Еврорадио».

Производство при этом снизилось с 8,98 млн тонн в 1992-м до 3,86 млн тонн в 2022-м — в 2,3 раза. Падение не такое заметное, как по площадям посевов, потому что урожайность за это время выросла — со 115,3 центнера с гектара до 222,5 ц/га.

В пересчёте на каждого человека в Беларуси в прошлом году производили 341 кг картофеля. В 2023-м было значительно больше — 438 кг. Снижение производства вместе с ростом экспорта в Россию спровоцировало прошлой зимой настоящий дефицит картофеля.

А по статистике, которая есть на данный момент, нынешний урожай мало отличается от прошлогоднего.

