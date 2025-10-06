Цена золота установила исторический рекорд

Цена золота установила исторический рекорд4
- 6.10.2025, 20:50
Стоимость золота в 2025 году выросла почти на 50 процентов.
Стоимость золота на бирже Comex установила исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов в подразделении Нью-Йоркской товарной биржи.
В понедельник, 6 октября, декабрьские фьючерсы на драгоценный металл подорожали на 1,74 процента, достигнув отметки в 3 980,2 доллара за унцию. На максимуме цены доходили до 3982 доллара за тот же объем, увеличиваясь на 1,79 процента.
Декабрьские контракты на поставку серебра на площадке в то же время выросли на 0,32 процента, подорожав до 48,58 доллара.
Как отмечают аналитики Bloomberg, стоимость золота в 2025 году выросла почти на 50 процентов. Одним из факторов ее увеличения стала экономическая и геополитическая неопределенность, возникшая после возвращения Дональда Трампа на пост президента США.