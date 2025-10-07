Стали известны предварительные итоги выборов в Сирии 7.10.2025, 8:25

Фото: AFP

В новый парламент прошли несколько женщин.

Представительство женщин и религиозных меньшинства в новом переходном парламенте Сирии, выборы в который прошли в минувшие выходные, оказалось низким, показали предварительные результаты, объявленные в понедельник, пишет Би-би-си.

Это были первые выборы после свержения Башара Асада в конце прошлого года. Предполагается, что новый состав парламента будет работать до принятия новой постоянной Конституции и проведения всеобщих выборов.

Всего в ходе непрямых выборов в Народное собрание избираются 210 депутатов — избирательные коллегии выбирают две трети (140 человек), остальных парламентариев назначает временный президент Ахмед аш-Шараа.

Ссылаясь на соображения безопасности и политические причины, власти отложили голосование в трех провинциях, в том числе в Ракке и Хассеке, контролируемых курдами, а также Сувейде, где происходили кровопролитные столкновения между правительственными войсками и друзскими ополченцами.

В итоге в ходе голосования в выходные были избраны 119 членов парламента — 21 место в Народном собрании пока осталось вакантным. Еще 70 человек сирийский лидер планирует назначить в течение этой недели.

В новый состав парламента вошли шесть женщин. Ранее местный избирком заявлял, что женщины составляют 14% из более чем 1500 кандидатов.

Десять мест получили представители религиозных и этнических меньшинств — среди них курды, христиане и двое алавитов, к числу которых относится и свергнутый экс-президент Асад.

Представитель избирательной комиссии Навар Неджме на пресс-конференции заявил, что лишь 4% из 119 избранных членов — женщины, отметив, что это число «не соответствует положению женщин в сирийском обществе и их роли в политической, экономической и социальной жизни».

Он также сказал, что среди победителей были только два христианина, назвав представительство «слабым, учитывая долю христиан в Сирии».

По словам Неджме, те кандидаты, которых должен назначить сирийский лидер, могли бы компенсировать недопредставленность некоторых слоев сирийского общества, но отверг любую систему квот для парламентариев.

Накануне голосования аналитики высказывали опасения по поводу чрезмерной централизации процесса и того, что приостановка выборов в некоторых районах означала, что не все общины были справедливо представлены.

Неджме заявил журналистам, что возможность проведения выборов в курдских районах напрямую зависит от успеха переговоров по интеграции этих территорий. Он подчеркнул, что власти по-прежнему «серьезно настроены» на организацию голосования в этих регионах.

Правозащитница и политическая активистка Нур аль-Джандали, получившая мандат от Хомса в центральной Сирии, заявила, что новые парламентарии «несут большую ответственность».

Она отметила, что перед новым составом Народного собрания стоят серьезные вызовы, включая «вопрос о том, как восстановить государство, основанное на свободе и справедливости», добавив, что «женщины должны играть реальную и активную роль» в формировании государственной политики.

Критики утверждают, что без прямого народного голосования выборы не соответствуют демократическим принципам, и считают, что система избирательных коллегий может усиливать позиции тех, кто обладает нужными связями.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com