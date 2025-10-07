Минчанка продала свой BMW за $1000: в чем подвох
- 7.10.2025, 10:09
Сделку заключили под «честное слово» и расписку.
Автомобиль марки BMW «ушел» за символическую стоимость – $1000. Теперь делом занимается Следственный комитет, сообщает пресс-служба ведомства.
Желая продать свое авто, минчанка осталась как без машины, так и без денег.
Женщина поверила расторопному «перекупу» и пожалела.
Помогал с покупкой нового авто
Жертвой мошеннической схемы стала 54-летняя жительница столицы. Она разместила объявление о продаже BMW на популярной интернет-площадке. Вскоре появился заинтересованный покупатель – мужчина представился Артемом.
По легенде, он искал авто для своей 17-летней сестры из Пинска. Машина понравилась мужчине, однако он решил поторговаться.
Когда молодой человек вновь связался с покупательницей, он предложил женщине собственные услуги: обещал продать ее авто по хорошей цене.
«Бонусом» мужчина подбирал и варианты нового автомобиля для минчанки. Таким образом, женщина все больше доверяла услужливому аферисту.
«В конце мая при встрече в Минском районе, хозяйка передала «перекупу» ключи от BMW, все документы на авто, комплект летней резины и рассчитывала на положительный исход сделки», – сообщают в СК.
Злоумышленник даже подготовил расписку, в которой пообещал вернуть деньги за проданную машину или сам автомобиль не позднее 28 мая. Как дополнительную гарантию прислал и фото своего паспорта.
Когда пропал аферист
Стоило минчанке передать ключи от собственной иномарки, как мужчина стал готовиться к «отступлению».
Для начала попросил собственницу поднять цену в объявлении на интернет-площадке, а затем и вовсе удалить его, так как уже нашел покупателя.
«В знак серьезности своих намерений, он передал женщине $1000 в качестве залога», – описывает дальнейшие события следователи.
Однако эта сумма стала единственной, которую удалось получить потерпевшей. Вскоре телефон злоумышленника оказался выключен, все надежды на выгодную сделку у минчанки рухнули в одночасье.
Пострадавшая обратилась к правоохранителям. Минский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Сейчас правоохранители ищут фигуранта и устанавливают всех его возможных сообщников.