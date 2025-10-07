закрыть
7 октября 2025, вторник
В Литве раскритиковали Меркель за оправдание Путина

  • 7.10.2025, 10:28
  • 2,210
В Литве раскритиковали Меркель за оправдание Путина
Ангела Меркель

Депутаты литовского Сейма дали свою оценку.

Депутаты литовского Сейма отреагировали на слова бывшего немецкого канцлера Ангелы Меркель, которая связала сопротивление Польши и стран Балтии прямым контактам с российским диктатором Владимиром Путиным и его решение вторгнуться в Украину в 2022 году.

Об этом сообщает LRT.

Что предшествовало

На днях Меркель заявила, что в 2021 году вместе с Эмманюэлем Макроном она хотела организовать переговоры Европейского Союза с Путиным. Однако тогда якобы против этого выступили страны Балтии и Польша.

«В любом случае, этого не произошло. Затем я ушла с должности, и тогда началась агрессия Путина», - сказала Меркель.

Реакция Литвы

Председатель Комитета по иностранным делам Сейма социал-демократ Ремигиюс Мотузас заявил, что заявления Меркель нельзя считать официальной позицией Германии. По его словам, отношения Европы и России были напряженными задолго до 2021 года.

«Крым был оккупирован в 2014 году, и на самом деле с 2015 года и до войны в Украине в 2022 году отношения с Россией уже были напряженными... Минские соглашения не были подписаны, это Россия их сорвала, заблокировала и не согласилась с некоторыми позициями», - сказал депутат.

Однако он согласился, что длительное время позиции государств Западной Европы и восточных государств ЕС в отношении России расходились.

«Некоторые государства Европейского Союза, вероятно, все еще надеялись, что Россия прозреет, и не ожидали этого полномасштабного вторжения. Они все еще надеялись, и из этого, вероятно, можно сделать вывод, что еще в 2015 году та же Германия подписала с Россией соглашение о газопроводе "Северный поток-2», - сказал Мотузас.

А вот консерватор Жигимантас Павильонис заявил, Меркель потакает Путину.

«Меркель представляет давнюю традицию потакания Путину, благодаря которой российские танки сейчас находятся и в Грузии, и в Украине. И если бы эта линия продолжалась сегодня, я боюсь, что они (российские танки - ред.) оказались бы где-то по дороге в Берлин и на нашей территории», - сказал он.

Он также связывает подобные заявления Меркель с внутренней политикой Германии. Ведь нынешнему канцлеру Германии Фридриху Мерцу непросто проводить новую внешнюю политику - его рейтинги упали, поэтому Меркель пользуется этой ситуацией.

«Я думаю, что она сейчас пытается поднять волну этих любителей России, любителей знатоков Путина против Мерца», - сказал он.

