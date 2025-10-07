Большая ложь маленького человечка 6 Герман Обухов, «Обозреватель»

7.10.2025, 13:34

4,056

Что скрывает Путин?

Официальные источники гласят: Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде в семье рабочих. Отец — Владимир Спиридонович Путин, родился в 1911 году в деревне Поминово Тверской губернии. Мать — Мария Ивановна Путина (урожденная Шеломова), родилась также в 1911 году в деревне Заречье Тверской губернии, где и познакомилась со своим будущим мужем.

Это чистокровный фейк. На самом деле Володя Путин родился в больнице небольшого городка Очер, Пермского края. Его настоящая мать жила до недавнего времени в грузинском селе Метехи, ее зовут Вера Николаевна Путина - Осепашвили. Она родилась в 1926 году в селе Терехино, рядом с маленьким городом Очер. В техникуме Очера она познакомилась с человеком, которого звали Платон Привалов. Позже, будучи беременной, она случайно узнала, что он женат и ей пришлось вернуться к своим родителям в Терехино. Вскоре родился наш Вова, шел 1950 год, а не 1952.

Вера Николаевна пожила с ним год, после чего уехала в Ташкент на практику, оставив ребенка у своих родителей. В Ташкенте она познакомилась с очень привлекательным мужчиной из Грузии, которого звали Георгий Осепашвили. Они вскоре поженились. Георгий знал, что у нее есть ребенок и для человека с Кавказа это могло быть большим препятствием, но пока все складывалось хорошо. В Грузии вместо прекрасного дома, который обещал Георгий, Веру встретила нищета, однако она осталась. Спустя год она попросила свою мать привезти ей сына в Метехи, в Грузию. И бедного Вовку в первый раз перевезли туда, как пакет.

Вова думал, что бабушка это и есть его мать: там ему было тепло, приятно, они его лелеяли. Здесь же чужая женщина как мать, чужой мужчина как отец, чужой дом, при этом очень бедный, и чужой язык. И этот маленький человечек не справлялся с такой психологической нагрузкой. Вове не повезло, его отчим оказался недобрым человеком, а Вера Николаевна уже забеременела его детьми. Отчим часто напивался и лупил Вову палкой и рукой. Становилось понятным, что никакой нормальной жизни для него там не будет.

Вова рос молчаливым и замкнутым ребенком, одиноким, часто голодным и всегда плохо одетым. Единственной радостью его жизни была рыбалка. Он ловил рыбу в реке Кура, в той самой, в которой ловил ее Сталин. Гори, где родился и жил в детстве Сталин, всего в 30 км от Метехи, где жил Вова. В то время в каждом доме Метехи висел портрет Сталина и это врезалось в память Володи.

Отчим Путина Осепашвили очень хотел от него избавиться и Вера Николаевна поняла, что там ему не жить. Нехотя она отвезла его обратно к своим родителям в Терехино, где был их дом. Когда она с ним расставалась, то никогда не думала, что расстается на всю жизнь. У родителей Веры нашлись бездетные родственники в Ленинграде, которые очень хотели ребенка и это решило дальнейшую судьбе Володи. Двое сыновей приемных родителей Володи Путина умерли – один из них, Виктор Путин, во время блокады Ленинграда, другой – Альберт еще до войны. Поэтому Вовку Путина они приняли как своего.

Второй отчим Путина Владимир Спиридонович боготворил Сталина и это тоже отложилось у Вовы на всю жизнь. В Ленинграде они жили бедно в комнате коммунальной квартиры, по сути дела Вову воспитывал двор, к тому же от второго отчима Вове тоже перепадало и ремнем, и рукой. Его приемной матери Марии, жене Владимира Спиридоновича, исполнилось тогда 42 года, когда Вову привезли в 1960 году ребенком в Ленинград. Никто никогда не видел ее беременной или с коляской, а тут вдруг она тянет за ручку маленького мальчика и говорит во дворе: «Это мой сын Вова, не обижайте его».

Отчиму Путина, служившему ранее в НКВД, не составляло большого труда подделать метрику приемного сына, изменив в ней место и дату рождения, чтобы Володя мог учиться в ленинградской школе. В 10 лет Вова пошел в первый класс. Сегодня вы не найдете ни документов, ни фотографий маленького Путина, родись он в Ленинграде. Все документы и фото до этого периода времени сфальсифицированы. С 1960 года начинается настоящая биография Владимира Путина. Чтобы защитить себя от более сильных пацанов из подворотни ленинградских дворов, Вова идет учится мастерству самбо и дзюдо. Позже он в этом преуспел. Однако психологическая травма бедного и убогого детства осталась с ним навеки.

Исследование ранних лет жизни Путина осуществила польская журналистка Кристина Курчаб – Редлих, описав это в своей книге «Вова, Володя, Владимир. Тайны России Путина». Книга была номинирована на Нобелевскую премию.

Герман Обухов, «Обозреватель»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com