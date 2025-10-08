На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко

8.10.2025, 13:42

1,258

Кризис в РФ не утихнет ни завтра, ни послезавтра.

Сначала очередная оптимистичная новость: в результате атаки украинских беспилотников горит нефтебаза во временно оккупированной Феодосии. Это часть очень важного местного нефтеперерабатывающего предприятия. Как пояснил Генштаб ВСУ, поражены мощности АО «Морской нефтяной терминал» — многофункционального технологического комплекса по перевалке нефти и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн на морские суда и обратно. Феодосийский нефтяной терминал непосредственно задействован в обеспечении оккупационной армии.

Похожие новости мы видим почти ежедневно. Это тот случай, когда количество переходит в новое качество: наши удары по российским нефтяным объектам превращаются в мощный макроэкономический фактор. По данным OSINT‑сообщества «Киберборошно», за август–сентябрь 2025 года удалось подтвердить 30 атак на энергетические объекты на территории РФ, из них успешные — 23.

По информации OSINT‑сообщества, наибольшее число подтверждённых успешных попаданий (9) приходится на атмосферно‑вакуумные трубчатые установки. Они горят не так кинематографично, как цистерны, но любое их повреждение приводит к блокировке работы даже тех участков, которые непосредственно не пострадали. Ремонтные работы после подобных попаданий растягиваются на несколько месяцев.

Когда речь идёт о крупных объектах, то выведение из строя оборудования на неделю–две уже может дать значительный эффект. Мы помним, как нервничал официальный Будапешт, когда нефтепровод «Дружба» приостановил поставки российского топлива в Венгрию всего на несколько дней. Сегодня можно констатировать: в результате украинских атак зафиксированы системные проблемы с топливом в 33 субъектах РФ.

Мы надеемся, что эти проблемы так или иначе будут снижать боеспособность агрессора, однако понимаем, что враг сделает всё возможное, чтобы в первую очередь удовлетворить потребности своей армии. Если посмотреть на карту, то видно, что «беспилотный бензиновый кризис» наблюдается во всех без исключения прифронтовых регионах РФ. Несомненно, сегодняшний удар по феодосийскому нефтяному терминалу также ухудшит обеспечение российской армии на отдельных участках фронта.

Однако стоит отметить, что системные удары по нефтеперерабатывающей отрасли России будут иметь и уже имеют не точечный, а глобальный эффект.

Речь идёт о общем обессиливании противника. «Бензиновый кризис» на болотах не утихнет ни завтра, ни послезавтра. Хронический дефицит топлива должен дополнить яркий экономический букет проблем страны‑агрессора: спад производства, бюджетный дефицит и инфляция. Экономика врага приближается к «идеальному шторму», который может обрушиться на Россию в ближайшие несколько месяцев.

Хотя во время войны давать прогнозы — неблагодарное дело. В военное время лучший прогноз — это, собственно, не прогноз, а план. Потому что успех нужно не просто «прогнозировать», а планировать. Силы Обороны разрабатывают и реализуют этот план в режиме нон‑стоп. Некоторые его детали известны.

Украинская сторона в среднем запускает по России до 150 беспилотников в сутки, тогда как враг наносит 500–600 дроновых ударов в день (но эффективность украинских атак значительно выше — по сути мы даём асимметричный ответ на уничтожение нашей гражданской инфраструктуры). Верховный Главнокомандующий уже анонсировал готовность постепенно увеличить количество украинских дипстрайков до «российских показателей». Основная задача сейчас — масштабировать успех. Над этим мы и работаем. Ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com