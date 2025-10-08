Белорусские кардиохирурги впервые провели уникальную операцию 2 8.10.2025, 17:53

1,378

Была удалена опухоль у еще не родившегося ребенка.

Про уникальную операцию Министерство здравоохранения сообщило 8 октября. Хирурги Республиканского научно-практического центра «Кардиология» провели ее еще четыре месяца назад — на сердце ребенка, находящегося в утробе матери.

Как пояснили в ведомстве, это была первая такая операция в истории белорусской медицины. В июне 2025 года, когда ребенку было всего 23 недели от зачатия, врачи обнаружили в левом предсердии миксому — доброкачественную опухоль, которая могла вызвать тромбоэмболию, инсульт или инфаркт и угрожала жизни и матери, и ребенка.

Чтобы удалить образование, специалисты провели сложную операцию на открытом сердце с использованием искусственного кровообращения. Благодаря слаженной работе команды из РНПЦ «Кардиология» и РНПЦ «Мать и дитя» на 23‑й неделе беременности угрожающую ситуацию удалось успешно разрешить. Операцию проводил кардиохирург Евгений Костюкович.

По информации Министерства здравоохранения, операция и послеоперационный период прошли без осложнений. Женщина безопасно доносила беременность до 38 недель. 2 октября ей сделали плановое кесарево сечение, и на свет появился здоровый мальчик весом 3230 граммов и ростом 52 сантиметра.

8 октября мать и ребенок были выписаны домой в хорошем состоянии.

